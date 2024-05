Sensacyjny zwrot w klubie PlusLigi. Znany trener wystawi klub do wiatru?

Igor Kolaković, aktualny szkoleniowiec reprezentacji Serbii i były trener Aluronu CMC Warty Zawiercie w latach 2020-22, po roku przerwy miał wrócić do PlusLigi. 58-latek podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok z Norwidem Częstochowa, gdzie miał prowadzić zespół razem z Leszkiem Hudziakiem.

- Bardzo szanuję PlusLigę. Szczególnie w przyszłym sezonie będzie to być może jedna z najsilniejszych lig na świecie. Moje doświadczenie z PlusLigą było niesamowite. Nie spodziewałem się, że wrócę teraz do PlusLigi, jednak za sprawą Łukasza Żygadło, który przekonał mnie do tego projektu, zdecydowałem się na ten ruch. Teraz kiedy zobaczyłem klub oraz halę od środka jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak dobre są tutaj warunki. Jestem bardzo zmotywowany do pracy w Norwidzie - mówił trener, który z Serbią zdobył mistrzostwo Europy w 2019 roku.

Wielki zwrot w klubie PlusLigi. Igor Kolaković wystawi Norwid Częstochowa do wiatru?

Jak się jednak okazuje, Kolaković może ostatecznie w ogóle nie trafić do Polski. Jak informuje Jakub Balcerzak na portalu X, do doświadczonego Serba zgłosił się turecki Halkbank Ankara, aktualny mistrz Turcji, który Kolakoviciem chce zastąpić innego serbskiego szkoleniowca - Slobodana Kovaca.

Halkbank w zeszłym sezonie zdobył mistrzostwo Polski, a do tego awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pokonując w barażach Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. W ćwierćfinale jednak zespół Ankary z Nimirem Abdel Azizem i Earvinem Ngapethem (obaj odchodzą z Turcji) był wyraźnie słabszy od włoskiego Cucine Lube Civitanova, przegrywając oba mecze po 1:3.

Miesiąc temu włodarze Halkbanku zdecydowały się nie przedłużać kontraktu z Kovacem i wiele wskazuje, że jego następcą zostanie Kolaković, który będzie mógł na pewno liczyć w Ankarze na znacznie lepsze zarobki niż w Częstochowie.

W Częstochowie latem dojdzie do wielu zmian kadrowych po pierwszym sezonie po powrocie do PlusLigi. Z klubu odeszło aż dziesięciu siatkarzy, m.in. Dawid Dulski, a klub ogłosił już pozyskanie m.in. środkowego reprezentacji Polski Sebastiana Adamczyka z GKS Katowice czy czeskiego atakującego Patrika Indrę. Mówi się także, że Norwida ma wzmocnić znakomity irański przyjmujący Milad Ebadipour, który swego czasu występował w PGE Skrze Bełchatów.