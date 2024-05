Wściekły Grbić zobaczył, co robią Polacy i nie wytrzymał! Oto co im powiedział

Był sam początek pierwszego seta. Seria błędów, kilka silniejszych zagrań Holendrów i od razu zrobiło się 0:4. Polacy zaczęli piątkowy mecz bardzo słabo. A patrzący na to, co się dzieje po stronie jego zawodników, Nikola Grbić od razu zareagował. I to w bardzo ostry sposób.

Grbić wściekł się już po czterech punktach meczu. Seria gestów podczas przerwy

Już prosząc o przerwę, wyglądał na zdenerwowanego, ale gdy rozpoczął przemowę, w stronę siatkarzy skierował wręcz serię wściekłych gestów. - Oni są głodni, potrzebują punktów, bo chcą awansować na igrzyska. Dlatego tak grają! Nie mogę wiele z tym zrobić, ale możemy zrobić wiele z tym, że cztery ich punkty to trzy nasze błędy! - pokrzykiwał Serb, wymachując ręką tuż przed twarzami zawodników.

Miny Polaków były nietęgie, wyglądali jakby przestraszyli się aż takiej reakcji swojego szkoleniowca. Po chwili na ich twarz widać było skupienie i złość na to, że rywale tak im odjechali. I można by zażartować, że nie chcieli wywołać kolejnego zachowania Grbicia w tym stylu, więc zaczęli robić swoje. Po serii pięciu punktów z rzędu odzyskali prowadzenie i szybko przejęli kontrolę nad grą.

Można uznać, że to był przełomowy moment nawet całego spotkania: gdyby nie reakcja Grbicia mogłoby być tak, jak dzień wcześniej. Wtedy Polacy byli mocno naciskani przez Kanadyjczyków, dali im się rozegrać i dość łatwo przegrali pierwszego seta w nowym sezonie Ligi Narodów. Sam mecz udało się wygrać 3:1, ale z początku spotkania Grbić i jego zawodnicy nie mogli być w pełni zadowoleni: potrzebowali czasu, żeby się przyzwyczaić do rytmu meczowego i wejść na wyższy poziom gry. Teraz pomimo początkowych chwili słabości nie pozwolili sobie na stratę nawet jednej partii i pokonali Holendrów już w trzech setach.

Trener znów mówił po polsku. Kazał zabrać mikrofon, gdy rozmawiał ze Śliwką

Złość Grbicia nie była niczym niespodziewanym wobec tego, co chwilami prezentowali Polacy. Po agresywnych gestach tuż po otwarciu spotkania Serb potem nie reagował już z tak wielkimi emocjami, ale miał prawo się wściekać. Zwłaszcza gdy jego zawodnicy tracili punkty seriami. Pierwszego seta wygrali dopiero po grze na przewagi, choć prowadzili już 20:14. W drugim byli nawet o sześć punktów przed rywalami, a i tak wszystko rozstrzygnęło się w wyrównanej końcówce. Dopiero w ostatniej, trzeciej partii udało im się utrzymać nieco większą różnicę i wygrać siedmioma punktami. Często tracili swoją przewagę na własne życzenie, popełniając proste błędy. To frustrowało nie tylko szkoleniowca, ale i całą polską drużynę. Na szczęście przekuwali to w motywację, by po pomyłkach, już chwilę później grać o wiele dokładniej i skuteczniej.

Grbić był gwiazdą także kilku innych przerw w trakcie tego meczu. Jeszcze w pierwszym secie jeden wyjątkowy gest, zamiast do swoich zawodników, skierował do osoby podkładającej mikrofon. Osoba z obsługi medialnej spotkania robi to, żeby w przekazie telewizyjnym było słychać, co trener mówi podczas time-outu. Gdy Serb skończył główną część tego, co miał do przekazania Polakom, podszedł do Aleksandra Śliwki. Z przyjmującym rozmawiał już nieco z boku. Nagle zobaczył, że podąża za nim mikrofon podkładany od góry przez jednego z operatorów i od razu pokazał mu przecząco palcem, żeby go wycofał.

Już w kolejnej partii Grbić znów mówił do zawodników po polsku. Tym zaskoczył ich w czasie pierwszego spotkania z USA, krótkimi uwagami tłumacząc im ustawienie Amerykanów. Teraz ich motywował - w drugim secie, gdy stracili kilka punktów z rzędu, a potrzebowali już niewielu, żeby zakończyć tę partię. - Jedna piła, jeden side-out! - przekazał donośnie Grbić. I Polacy znów go posłuchali. Serb nie zwykł tego robić w poprzednich dwóch sezonach, a teraz robi to już w drugim meczu z rzędu i widać, że w mówieniu po polsku czuje się coraz swobodniej. Cóż, może odkrył, że to działa znacznie lepiej niż jego angielski? A mówiąc poważniej: dobrze, że Grbić swoje czasy urozmaica i stara się dotrzeć do swoich siatkarzy w jak najlepszy sposób.

Można świętować urodziny Śliwki i Komendy. Znakomity występ "Szalupy"

Zwycięstwo z Holendrami brzmi jak dobry powód do małego świętowania. Nawet jest kiedy, bo Polacy w sobotę mają wolne. To nie tylko ze względu na sam fakt wygranej, ale i urodzin dwóch zawodników: Aleksandra Śliwki i Marcina Komendy.

Śliwka w piątek drugi raz podczas turnieju w Antalyi dostał od Grbicia szansę gry w dłuższym wymiarze czasowym. Tak, żeby pomóc mu wrócić do gry na najwyższym poziomie, bo w sezonie klubowym pauzował ze względu na złamany palec. W pierwszym meczu pokazał solidną grę i że jego umiejętności przywódcze nigdzie w czasie tej przerwy nie uciekły. W drugim był znacznie bardziej niestabilny w przyjęciu i popełniał sporo błędów. Jednak gdy zawodził, od razu starał się poprawić i nadrobić - choćby lepszymi atakami czy aktywnością w obronie. Choć znów punktował najlepiej w zespole, szesnaście razy, to nie był jednak jego najpewniejszym elementem. Na pewno nie zawiódł też jednak na całej linii.

Drugi z jubilatów w prezencie od Nikoli Grbicia dostał dużą szansę: mecz, w którym wyszedł w podstawowej szóstce. Komenda wreszcie mógł pokazać się Serbowi częściej, niż gdy ten wprowadzał go w roli zmiennika Grzegorza Łomacza na końcówki setów. I w tej głównej roli sprawdził się naprawdę dobrze. Nie prowadził gry Polaków perfekcyjnie, ale umiejętnie kontrolował ją, gdy przydarzały się problemy i potrafił ją w odpowiednim momencie uspokoić. Imponował jednak przede wszystkim w bloku. To nim najpierw pomógł kolegom na samym początku meczu zareagować na wysokie prowadzenie Holendrów, a potem co rusz dokładał kolejne punkty - zdobył ich aż cztery, co w przypadku rozgrywającego warto docenić.

Najbardziej błyszczał chyba jednak Artur Szalpuk. To on był kluczowym punktem zespołu, gdy nie szło. Trener Holendrów, Roberto Piazza, który doskonale zna go z parkietów PlusLigi, uczulał na niego swoich zawodników, nazywając go polską ksywą - "Szalupa". I "Szalupa" wykręcił 60 procent skuteczności w ataku. W pierwszej partii zdobył aż osiem punktów, potem w świetnym stylu silnym uderzeniem kończył drugi set, a w całym spotkaniu można go nazwać zdecydowanym liderem ofensywy po polskiej stronie. Ostatecznie miał tylko dwa punkty mniej niż Śliwka. I tylko jemu z dorobkiem czternastu "oczek" ustąpił. Najlepszą trójkę pod względem liczby punktów domknął wykonujący solidną robotę na środku Jakub Kochanowski, który zdobył ich dwanaście - ani razu (!) nie pomylił się w ataku, a do tego dołożył trzy bloki.

Tylko 1,42 punktu do rankingu FIVB? Oj tam, mogło być gorzej. A jak źle jest z Holendrami!

Wygrana końcówka pierwszej partii nie tylko pomogła Polakom wygrać ten mecz z czystym kontem, ale także pozwoliła zyskać nieco w rankingu Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB). Dokładnie 1,42 punktu. Liderzy zestawienia mają ich teraz łącznie 430,9. Dołożyli niewiele, ale w innych scenariuszach, zwycięstwie 3:1 lub 3:2, kadra Nikoli Grbicia mogła liczyć na zaledwie 0,01 punktu. Nie, to nie żart. Tyle Polacy zgarnęli z resztą za czwartkowe pokonanie Kanady w czterech setach.

Zyskiwanie takich wartości w światowym rankingu wygląda absurdalnie, ale taka już jego natura: znacznie łatwiej odrabiać straty i niwelować różnicę do wyżej sklasyfikowanych drużyn, niż bronić najlepszych pozycji. W sytuacji Polaków za zwycięstwa, zwłaszcza te, gdy gra się dłużej niż przez trzy sety, zysk jest minimalny, a straty za każdym razem mogą być ogromne: np. za porażkę 0:3 z Holendrami straciliby aż 18,58 punktu.

Tymczasem sytuacja Holendrów robi się trudna. Przypomnijmy, że Polacy awans na igrzyska olimpijskie wywalczyli sobie jesienią, a ich piątkowi rywale muszą jeszcze o to walczyć. I nie wiadomo, czy uda im się zagrać w Paryżu. Po meczu z Polską zajmują trzynaste miejsce w rankingu i są dopiero czwartym zespołem w kolejce do miejsca, które gwarantowałoby im występ na imprezie czterolecia.

Przeciwko Polakom, choć zaczęli dobrze i agresywnie, a potem starali się dorównywać choćby w bloku i na zagrywce, byli gorszym zespołem na boisku. Gdy polska kadra sprawiała im największe problemy, nawet ekspert Polsatu Sport Wojciech Drzyzga w trakcie komentowania meczu mówił, że są "jak dzieci we mgle". Mocno punktował też grającego słabe spotkanie Maartena van Garderena. Oby podobne problemy w niedzielę Polacy sprawili Słoweńcom. To z nimi wtedy zagrają ostatnie spotkanie pierwszego turnieju Ligi Narodów w Antalyi. Zaplanowano je na godzinę 13:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.