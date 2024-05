Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo. Polscy siatkarze idą jak burza w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski siatkarzy bardzo dobrze weszła w tegoroczną Ligę Narodów. W pierwszym turnieju w Antalyi grający w niepełnym składzie Biało-Czerwoni pokonali najpierw trzeci garnitur Amerykanów 3:0, a następnie w niezłym stylu pokonali Kanadę 3:1. Teraz przed Polakami kolejne spore wyzwanie, bo ich rywalem będzie walcząca o jak najwyższy ranking i wyjazd na igrzyska olimpijskie Holandia z Nimirem Abdel-Azizem na czele.

I Holendrzy zaczęli mecz bardzo agresywnie. Dwie punktowe zagrywki Wessela Keeminka i błędy Biało-Czerwonych sprawiły, że Holandia prowadziła 4:0 i Nikola Grbić poprosił o czas. Efekt? Pięć punktów z rzędu dla reprezentacji Polski za sprawą m.in. dwóch bloków na Maartenie Van Garderenie. Polacy objęli prowadzenie 5:4, a później dzięki świetnej grze w bloku (siedem punktowych bloków w pierwszej partii!) powiększali przewagę.

Przy stanie 20:15 dla Polski w polu serwisowym stanął jednak Nimir Abdel Aziz i zaczął bombardować Biało-Czerwonych z zagrywki, a do tego złapał dużą skuteczną w kontrataku. Efekt? Zmniejszenie straty do zaledwie jednego punktu (20:19). Kolejny udany blok na van Garderenie dał Polakom trzy piłki setowe (24:21), ale autowe ataki Karola Butryna i Szymona Jakubiszaka doprowadziły do remisu i gry na przewagi. W niej bohaterem Polaków był Aleksander Śliwka, który przy stanie 28:28 skończył dwa kolejne ataki i dał Biało-Czerwonym zwycięstwo w pierwszym secie 30:28.

Drugi set rozpoczął się od bardzo wyrównanej walki "punkt za punkt". Przy remisie 7:7 z dobrej strony pokazał się Szymon Jakubiszak, który najpierw zatrzymał pojedynczym blokiem Ter Horsta, a następnie wykorzystał przechodzącą piłkę, po którym trener Holendrów Roberto Piazza poprosił o czas (9:7).

Choć Holendrzy szybko doprowadzili do remisu, to potem seria trzech punktów reprezentacji Polski, m.in. po dwóch skutecznych atakach Artura Szalpuka dała jej prowadzenie 12:9. Przy stanie 14:13 prawdziwy popis dał Jakub Kochanowski, który skończył dwa ataki z krótkiej, a do tego brał udział w trzech punktowych blokach Polaków, po których ich przewaga wynosiła już sześć punktów (19:13).

W końcówce jednak as serwisowy Toma Koopsa oraz bloki punktowe na Karolu Butrynie i Arturze Szalpuku sprawiły, że Holendrzy złapali kontakt (23:22), ale na szczęście siatkarzom Nikoli Grbicia udało się dowieźć minimalną przewagę do końca i po skutecznym ataku Szalpuka z sytuacyjnej piłki wygrali oni 25:23.

W trzecim secie Polacy szybko przejęli inicjatywę. Po udanym bloku na Nimirze Abdel Azizie szybko uzyskali sobie trzy punkty przewagi (6:3). Gdy z kolei udało się Biało-Czerwonym po raz kolejny w tym meczu zablokować Maartena van Garderena, prowadzili oni już 10:6. Holendrzy zaczęli też popełniać błędy w ataku. Po dwóch takich błędach z rzędu przewaga Polaków urosła do pięciu punktów (15:10).

Holandia z Abdel Azizem na czele, pomimo wielu błędów w grze, nie zamierzała się poddawać. Seria dobrych ataków gwiazdy "Oranje" pozwoliła zmniejszyć straty do dwóch punktów (17:15), co zmusiło Nikolę Grbicia do wzięcia przerwy na żądanie. Polscy siatkarze na nią zareagowali bardzo dobrze. Przy zagrywce Aleksandra Śliwki zdobyli cztery punkty z rzędu i przy stanie 21:15 było praktycznie pozamiatane. Piątkowy mecz zakończył as serwisowy Bartłomieja Bołądzia - Polacy wygrali trzeciego seta do 18, a całe spotkanie 3:0.

Reprezentacja Polski po trzech spotkaniach turnieju w Turcji mają na swoim koncie komplet trzech zwycięstw i dziewięciu punktów. Swój kolejny i ostatni mecz w Antalyi kadra Nikoli Grbicia rozegra w niedzielę, gdy o godzinie 13:00 zmierzy się ze Słowenią.

Najskuteczniejszym polskim siatkarzem był w tym meczu Aleksander Śliwka, który zdobył 16 punktów. O dwa punkty mniej zdobył Artur Szalpuk (14), a o cztery Jakub Kochanowski (12). Aż 22 punkty dla Holandii wywalczył Nimir Abdel Aziz.

Polska - Holandia 3:0 (30:28, 25:23, 25:18).

Polska: Komenda (4 pkt), Śliwka (16), Kochanowski (12), Butryn (6), Szalpuk (14), Jakubiszak (6) i Hawryluk (libero) oraz Bołądź (5), Semeniuk, Adamczyk (1), Łomacz.

Holandia: Van Garderen (2 pkt), Keemink (3), Ter Horst (4), Abdel Aziz (22), Wiltenburg (4), Parkinson (11) i Andringa (libero) oraz Koops (6), Plak, Ter Maat, De Weijer.