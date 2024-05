Absolutna deklasacja w meczu rywali Polaków

Francja i USA to obok Polski jedni z głównych faworytów do zwycięstwa w siatkarskiej Lidze Narodów, a także do olimpijskiego złota. Wydawało się więc, że mecz pomiędzy nimi dostarczy nam mnóstwo emocji. Tymczasem widowisko okazało się bardzo jednostronne. W tureckiej Antalyi Francuzi potrzebowali do zwycięstwa zaledwie trzech setów. Bilans Amerykanów po dwóch meczach wygląda wręcz koszmarnie.

3 screen: Polsat Sport 1 Otwórz galerię Na Gazeta.pl