Niewiarygodne, co robią siatkarze. Tak się pisze historia! Legendarny rekord tuż-tuż

Reprezentacja Polski zdobyła w poprzednim sezonie złoto siatkarskiej Ligi Narodów. I jest na jak najlepszej drodze, by ten tytuł obronić. Mimo że Nikola Grbić zabrał do Antalyi dość mocno osłabiony skład, w którym zabrakło m.in. Bartosza Kurka, to i tak nasza kadra bez większych problemów rozprawia się z kolejnymi rywalami. Na start wygrała bez straty seta z rezerwowym składem Stanów Zjednoczonych. Z kolei w czwartek pokonała 3:1 Kanadę. Dzięki temu nie tylko pewnie prowadzi w tabeli, ale i sukcesywnie zbliża się do historycznego rekordu.

Polska o krok od jednego z osiągnięć Brazylijczyków. Absolutny rekord coraz bliżej

Zwycięstwo nad rywalami z Ameryki Północnej pozwoliło podtrzymać niesamowitą passę triumfów Biało-Czerwonych. Ta trwa już od 26 oficjalnych meczów. Rozpoczęła się starciem z Włochami w ubiegłorocznej Lidze Narodów. Po drodze Polacy wygrali wspomniany turniej, następnie po 14 latach wywalczyli mistrzostwo Europy, a potem zwyciężyli we wszystkich spotkaniach kwalifikacji olimpijskich i zapewnili sobie bilet do Paryża.

I niewykluczone, że dotrą na imprezę we Francji wciąż niepokonani. Jeśli tak się stanie, wówczas pobiją aż dwa rekordy Brazylijczyków, którzy są absolutnymi rekordzistami pod względem serii meczów bez porażek. Już za kilka dni będą mogli wyrównać osiągnięcie kadry Bernardo Rezende, która triumfowała 28-krotnie. Wystarczy, że Polacy wygrają z Holandią i Słowenią. By pobić ten rekord, muszą wygrać z Bułgarią.

Co ciekawe, wtedy pobiją jeden rekord Brazylijczyków, ale wyrównają kolejny - 29 zwycięstw z rzędu. Do absolutnego rekordu Polakom jeszcze trochę brakuje. Ten wynosi aż 39 spotkań i także należy do ekipy z Ameryki Południowej. Mimo wszystko wydaje się, że i on może być w zasięgu naszych siatkarzy.

Rekord pod względem wygranych meczów w męskiej siatkówce:

1. Brazylia - 39 meczów (2003-2004)

2. Brazylia - 29 meczów (2005-2006)

3. Brazylia - 28 meczów (2019-2021)

4. Polska - 26 meczów (2023-2024).

Biało-Czerwoni ze sporymi szansami na przełamanie klątwy IO

Polacy będą więc robić wszystko, by utrzymać dobrą passę. Szansę na to będą mieli już w piątek, kiedy to o godzinie 19:00 zmierzą się z Holandią. Kolejne zwycięstwa mogą im pomóc zbudować pewność siebie przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi.

Na nich Biało-Czerwoni będą jednymi z faworytów i będą chcieli przełamać klątwę ćwierćfinałów. Ta trwa już od 20 lat i zaczęła się w Atenach w 2004 roku, kiedy to Polacy przegrali 0:3 z Brazylią właśnie na tym etapie zmagań. W kolejnych latach nie byli w stanie dotrzeć dalej. Ostatnio wyeliminowała ich Francja (2:3).