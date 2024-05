Demolka w Lidze Narodów! Mistrzowie olimpijscy kompletnie rozbici [WIDEO]

Reprezentacja Francji mocno i skutecznie rozpoczęła zmagania w tegorocznej Lidze Narodów. Co prawda ich rywalami byli Bułgarzy, czyli daleko od światowej czołówki, ale takiego rywala też trzeba umieć pokonać. Brazylia chociażby przegrała sensacyjnie z Kubą 1:3. "Trójkolorowi" nie dali się jednak zaskoczyć Bułgarom i spokojnie wygrali 3:0 (25:21, 26:24, 25:14).

Słowenia specem od psucia krwi

Dziś jednak poprzeczka poszła w górę. Naprzeciwko mistrzów olimpijskich stanęli zawsze bardzo niebezpieczni Słoweńcy, świeżo po niesamowitym boju z Holandią wygranym 3:2 po kosmicznym tie-breaku, o którym pisał na naszych łamach Michał Salamucha.

Wspomnianej poprzeczki Francuzi już nie potrafili przeskoczyć. Pierwszego seta przegrali wysoko, bo do 18. Nie potrafili dotrzymać kroku napędzającym się z każdą akcją rywalom. Po kolejnej partii było już 2:0 dla Słowenii. Tym razem mieliśmy mały rollercoaster. Mistrzowie olimpijscy najpierw przegrywali 2:7, potem doskoczyli na zaledwie 1 pkt. Jednak w końcówce znów się pogubili i przegrali 22:25.

Trzeci set był zdecydowanie najbardziej wyrównany w całym starciu. Może poza początkiem, bo tam gra szła seriami. Najpierw Francuzi prowadzili 5:2, a kilka piłek później było już 7:7. Zadecydowała końcówka, którą tym razem "Trójkolorowi" rozegrali znacznie lepiej niż poprzednią i zanotowali powrót ze staniu 21:23 na 25:23. Co się jednak odwlekło, to nie uciekło. W czwartej partii podopieczni Andrei Gianiego od początku musieli gonić rywali. Przegrywali już nawet 13:19 i choć w końcówce zmniejszyli nieco stratę, to ostatecznie polegli 21:25, a w całym spotkaniu 1:3.

Walka o igrzyska trwa w najlepsze

Tym samym po dwóch meczach obrońcy złota z Tokio mają bilans 1-1 i 3 pkt na koncie. Słoweńcy mają ich z kolei pięć, ale co dla nich ważniejsze, tym zwycięstwem zyskali ponad 7 pkt do rankingu FIVB i awansowali na szóste miejsce. Czemu to takie istotne?

Otóż po zeszłorocznych kwalifikacjach olimpijskich, na których awans wywalczyli m.in. Polacy, Niemcy, Brazylijczycy czy Kanada, zostały tylko cztery bilety do Paryża. Trafią one do czterech najwyżej sklasyfikowanych zespołów w rankingu FIVB, które nie mają jeszcze olimpijskiej kwalifikacji. Stan na 23 maja jest taki, że byliby to Włosi (3. miejsce), Słoweńcy (6.), Argentyńczycy (7.) oraz Serbowie (9.). Francuzi mają zagwarantowany udział, jako że to oni bronią tytułu.