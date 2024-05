Kuriozalny początek Polaków. Grbić aż nie mógł uwierzyć

Polscy siatkarze udział w tegorocznej edycji Ligi Narodów zaczęli od środowego meczu - jak to określił ekspert Polsatu Sport Damian Dacewicz - z "uniwesjadową reprezentacją USA". Dzień później poprzeczka zawędrowała znacznie wyżej, bo Kanadyjczycy wystąpili w składzie szykowanym już powoli na igrzyska i zgodnie z przypuszczeniami pokazali znacznie wyższej. W pierwszym secie drużyna Nikola Grbicia wydawała się być jeszcze myślami przy poziomie rywali z poprzedniego pojedynku. Na szczęście, w porę się obudziła.

Zobacz wideo Fuzja Lubina i Gorzowa Wlk. w siatkówce. Artur Popko: Celem jest zwiększenie potencjału

Wiadomo było, że w pierwszym turnieju LN nie ma co się spodziewać pięknej i efektownej gry po Polakach. Nie tylko dlatego, że to dopiero początek sezonu, ale i dlatego, że Grbić zabrał do Antalyi tylko kilku graczy, którzy realnie liczą się w walce o miejsce w składzie na igrzyska. Spotkanie z Amerykanami nie było żadną weryfikacją, bo ci zagrali drugim czy nawet trzecim szeregiem i żadną sztuką było pokonać ich 3:0.

To, że Kanadyjczycy są już dobrym lustrem, widać było podczas ubiegłorocznego turnieju kwalifikacyjnego, gdy Biało-Czerwoni z dużym trudem wygrali 3:2. Wtedy byli na ostatnim etapie długiego i pełnego sukcesów sezonu. Teraz mierzyli się z ekipą dobrze znanego w Polsce trenera Tuomasa Sammelvuo na początku przygotowań do mety, którą będą igrzyska. I znów były ciężary, ale tym razem wynikały nie ze zmęczenia, a bardziej z braku zgrania.

O tym czwartkowym spotkaniu najszybciej zapomnieć chciałby na pewno jeden z Polaków. Karol Butryn co prawda zakończył pierwszą akcję, ale okazało się, że był to punkt, którego nie było. Sędziowie bowiem nakazali powtórzenie akcji. O ile do odpowiedniej formy zdołają na czas wrócić Bartosz Kurek i Łukasz Kaczmarek, to z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że to oni znajdą się w składzie na igrzyska. Ale obaj są jeszcze od niej dalecy i tu otwiera się furtka właśnie dla Butryna i Bartłomieja Bołądzia. Ten ostatni pokazał się z dobrej strony w środę, teraz szansę miał dostać drugi z atakujących, którzy polecieli do Turcji. I dostał, ale trener nie pozostawił mu złudzeń - zdjął go już w połowie pierwszego seta. W niektórych sytuacjach zawodnikowi Aluronu CMC Warty Zawiercie nie pomagały na pewno wystawy Grzegorza Łomacza, ale nieraz pretensje mógł mieć tylko do siebie.

Zaczęło się jednak kuriozalnie, bo pierwsza akcja Polaków - dodajmy, że udana - została anulowana przez sędziego. Grbić najpierw rozłożył ręce, po chwili się uśmiechnął i tylko pokręcił głową. Ale gdy Polacy stracili punkt i gdy Butryn przekroczył czas na wykonanie zagrywki, to pochylił głowę i nerwowo pocierał palcami okolice kącików oczu. Była jeszcze w tej partii druga sytuacja, po której szkoleniowiec mistrzów Europy mógł rozkładać ręce w geście bezradności - gdy po zagrywce Bartosza Bednorza piłka wróciła na stronę Polaków, ale spadła w puste pole gry.

- Grają naprawdę bardzo dobrze - dotykają każdą piłkę, bronią, mocno serwują. Ale to nie znaczy, że set jest już skończony. Wszystko jest w naszych rękach, by wrócić - przekonywał swoich siatkarzy Serb przy wyniku 10:15. I choć po jednej z bardzo trudnych akcji, którą skończył Bołądź, to klepnął go mocno po plecach i krzyknął "Dalej!", to potem jego zespół znów złapał zapaść. Ta wynikała przede wszystkim z ogromnych problemów ze skończeniem akcji.

Bołądź nie zdołał odmienić losów pierwszej akcji, ale w kolejnych już brylował. Przeważnie był nie do zatrzymania dla rywali. W trzecim secie - o którym komentatorzy Polsatu Sport mówili, że był na wykrwawienie z obu stron - przy stanie 16:16 to on dał sygnał, by odskoczyć. Najpierw świetny atak na skrzydle, a zaraz potem as, po którym Grbić tylko rozkładał ręce, a koledzy z kwadratu dla rezerwowych szaleli z radości. Bilans - 12 pkt, w tym wiele na wagę złota.

Ale też trzeba dodać, że od drugiego seta Polacy w całości rozwinęli skrzydła. Sygnał jako pierwszy serią asów dał środkowy Jakub Kochanowski, a potem niezawodni byli też w ataku przyjmujący Bartosz Bednorz i Kamil Semeniuk. Gra nie była idealna, ale mogła się już podobać i dawać nadzieje. Bołądziowi pozwoliła wysłać mocną wiadomość pod kątem igrzysk. Butryn ma zaś za co się rehabilitować. Kolejną szansą będzie piątkowy mecz z Holandią i pytanie, któremu z nich szansę da szkoleniowiec.