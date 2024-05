Wyjaśniamy, co oznacza tajemniczy herb na strojach polskich siatkarzy. Nowość dla kibiców

Dzień, na który czekał każdy fan siatkówki reprezentacyjnej w Polsce wreszcie nadszedł. Nasi siatkarze zainaugurowali rozgrywki Ligi Narodów 2024 meczem z USA. Oczywiście grali już wcześniej sparingi z Niemcami (2:3) i Ukrainą (4:0). Jednak starcie o stawkę, to starcie o stawkę. Dodatkowe emocje, unikalny "smak".

Polska zaskoczyła kibiców. Ale mistrza trzeba rozpoznawać

W tym roku koszulki reprezentacji Polski przyozdobione są charakterystycznymi złotymi emblematami w kształcie nieco zaokrąglonego trójkąta. Są one dość mocno widoczne czy to na czerwonym, czy na białym tle. Ta nowość to pewnego rodzaju nagroda od Volleyball World dla zwycięzcy ubiegłorocznej edycji VNL. Organizatorzy chcieli podkreślić kto w tym roku broni tytułu i jednocześnie uhonorować aktualnych czempionów.

Koszulka siatkarskiej reprezentacji Polski ze złotym herbem https://www.instagram.com/stories/kuba_kochan/

Polska - USA, czyli wielki rewanż

Kibice mogli dostrzec je już przed meczem, bo obecnym wyglądem koszulek pochwalił się na stories na Instagramie Jakub Kochanowski. Zaś już podczas meczu z USA można obejrzeć je w warunkach "bojowych". Przypomnijmy, że starcie Polska - USA to rewanż za ubiegłoroczny finał Ligi Narodów. Nasi reprezentanci ograli wówczas zespół Johna Sperawa 3:1 po pasjonującym boju. Trzecie miejsce wywalczyli rewelacyjni Japończycy (wygrywając 3:2 z Włochami), których to z kolei Polacy ograli w półfinale.

Naszych reprezentantów i ich "mistrzowskie" koszulki można oglądać już teraz, jako iż starcie Polska - USA właśnie trwa. Transmisja w Polsacie Sport 1, a my zapraszamy do naszej relacji na żywo, a także aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.