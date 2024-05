Potężna sensacja w Lidze Narodów siatkarzy! Faworyt na deskach

Pierwsze turnieje kobiecej Ligi Narodów już za nami, a teraz przyszła pora na rozgrywki mężczyzn. W poniedziałek rozegrany zostały pierwsze mecze w tegorocznej LN, w których m.in. Japonia wygrała 3:1 z Argentyną. Okazuje się, że to nie jedyna drużyna z Ameryki Południowej, która zaliczyła falstart na starcie rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Fuzja Lubina i Gorzowa Wlk. w siatkówce. Artur Popko: Celem jest zwiększenie potencjału

Falstart w "debiucie" Bernardo Rezende w reprezentacji Brazylii przeciwko Kubie

W nocy z wtorku na środę w Rio de Janeiro reprezentacja Brazylii podjęła kadrę Kuby. To o tyle wyjątkowe spotkanie, że był to powrót Bernardo Rezende na stanowisko selekcjonera "Canarinhos", który poprowadził kadrę do m.in. trzech mistrzostw świata i dwóch mistrzostw olimpijskich. Legendarny szkoleniowiec odszedł ze stanowiska w 2016 roku, ale od obecnego znowu trenuje kadrę Brazylii.

Niemal blisko dziesięć tysięcy brazylijskich kibiców w legendarnej hali Maracanazinho przeżyło zimny prysznic w pierwszym secie. Kubańczycy od początku prowadzili i ostatecznie, po wyrównanej grze, wygrali seta 25:23. Drugi set to znowu zacięta rywalizacja, która zakończyła się grą na przewagi na korzyść Brazylijczyków, którzy wygrali 29:27.

Jednak prawdziwy szok przyszedł w trzecim i czwartym secie. W nim nie było równej gry, a od początku każdej partii reprezentacja Kuby kontrolowała wydarzenia na boisku. Tym samym sensacyjnie wygrała cały mecz 3:1 (25:23, 27:29, 25:21, 25:21).

Kubańczycy grali bardzo agresywnie przy siatce i na zagrywce, co potwierdzają statystyki. 10:4 w blokach i 7:4 w asach serwisowych przełożyły się na wygraną drużyny z Karaibów. Dodatkowo aż pięciu zawodników Kuby zdobyło minimum 10 punktów: przyjmujący Marlon Yant (18) i Miguel Angel Lopez (15), atakujący Michael Sanchez (14) oraz środkowi Javier Concepcion (13) i Robertlandy Simon (12).

Reprezentacja Polski wchodzi do gry w Lidze Narodów

W środowe popołudnie pierwszy mecz w tegorocznej Lidze Narodów rozegra reprezentacji Polski. O godzinie 19:00 siatkarze Nikoli Grbicia zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.