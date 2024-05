Gigantyczna sensacja w PlusLidze! Powrót po 13 latach. "Najlepsza liga świata"

Na szóstym miejscu Trefl Gdańsk zakończył sezon 2023/2024 w PlusLidze. Od pewnego czasu było wiadomo, że z gdańskim klubem po dwóch latach pożegna się Igor Juricić. Chorwackiemu szkoleniowcowi wygasła umowa, która nie została przedłużona i tym samym Trefl szukał nowego szkoleniowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Fuzja Lubina i Gorzowa Wlk. w siatkówce. Artur Popko: Celem jest zwiększenie potencjału

Mariusz Sordyl po 13 latach wrócił do PlusLigi i został trenerem Trefla Gdańsk

We wtorek Trefl Gdańsk oficjalnie poinformował, że nowym szkoleniowcem został Mariusz Sordyl. To dla 54-latka powrót do PlusLigi po trzynastu latach! Sordyl dotychczas prowadził w Polsce jeden klub - AZS Olsztyn w latach 2008-2010, z którym sięgnął po brązowy medal polskiej ligi w 2008 roku.

- Powrót do najlepszej ligi świata po 13 latach wzbudza we mnie wiele emocji. Przede wszystkim odczuwam ekscytację i determinację. Trefl Gdańsk to nowoczesny, świetnie zorganizowany klub z wyjątkową atmosferą, którą tworzą wspaniali kibice w ERGO ARENIE. [...] Moim celem jest stworzenie zespołu, który nie tylko będzie odnosić sukcesy na boisku, ale także będzie stanowić spójną i zgraną grupę. Chcę, aby każdy zawodnik czuł się częścią czegoś wyjątkowego, abyśmy wspólnie budowali drużynę, z której każdy będzie dumny - przekazał Mariusz Sordyl cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Jego doświadczenie, wiedza i pasja do siatkówki są niepodważalne, co czyni go idealnym kandydatem do kierowania naszym zespołem w nadchodzących wyzwaniach - powiedział Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk. - Mariusz Sordyl to nie tylko świetny szkoleniowiec, ale także znakomity mentor i przywódca. Jego podejście do pracy z zawodnikami, zdolność do motywowania oraz umiejętność wydobycia z nich maksimum potencjału są cechami, które w pełni odpowiadają naszym ambicjom i filozofii klubu - podkreślił.

Szkoleniowiec podpisał z Treflem Gdańsk trzyletnią umowę.

Po opuszczeniu AZS-u Mariusz Sordyl trenował w Rumunii, Katarze, Turcji i Ukrainie. Z rumuńskim Rematem Zalau sięgnął po mistrzostwo (2012), wicemistrzostwo (2013) i puchar (2012) kraju. Z kolei z Fenerbahce także sięgnął po krajowy dublet w Turcji w 2019 roku. Po przygodzie z drużyną ze Stambułu Sordyl w 2022 roku objął ukraiński Epicentr-Podolany Horodok. Z tą ekipą także wygrał mistrzostwo i puchar 2022 roku. W ostatnim sezonie pracy (2022/2023) ukończył rozgrywki na drugim miejscu.