Niewiarygodna seria Polek! To są gigantki. Nawet za czasów "Złotek" nie było tak dobrze

Sobotnie zwycięstwo 3:0 nad Holandią nie tylko było trzecim z rzędu w Antalyi na otwarcie Ligi Narodów 2024, ale dało także awans na trzecie miejsce w rankingu FIVB. To najwyższe, jakie żeńska reprezentacja siatkarek kiedykolwiek zajmowała. Nawet za czasów "Złotek" z początku XXI wieku nie było tak dobrze. W niedzielę podopieczne Stefano Lavariniego musiały mieć się z innym niepokonanym zespołem - Japonią - która zgubiła jednak punkty, grając tiebreaka z Turcją. Na dodatek musiały radzić sobie bez Agnieszki Korneluk, którą z gry wyeliminował drobny uraz. Sztab postanowił nie ryzykować.

Nerwowy początek i zabójcza końcówka pierwszego seta

Początkowo gra układała się punkt za punkt, ale Japonki odskoczyły w momencie zagrywki Nichiki Yamady, która posłała dwa punktujące serwisy. Przy stanie 3:6 Stefano Lavarini musiał poprosić o czas, aby wytrącić ją z rytmu i skorygować ustawienie do przyjęcia Natalii Medrzyk. Nasza zawodniczka popisywała się za to dobrą grą w ataku, dzięki czemu w połowie seta udało się odrobić czteropunktową stratę. Do tego stopnia, że szkoleniowiec Japonek poprosił o czas.

Niestety ta przerwa okazała się owocna, albowiem wybiła z rytmu naszą drużynę i ponownie rywalki wypracowały przewagę. Japonki - w przeciwieństwie do naszych zawodniczek - mało punktów oddawały za darmo, ale kolejny zryw biało-czerwonych przy zagrywce Martyny Łukasik pozwolił wyjść ze stanu 19:23 do 24:23. Kilka punktów Polki zyskały blokiem i podobnie było przy decydującej akcji na 26:24. Natalia Medrzyk zatrzymała rywalkę, sprawiając, że biało-czerwone mogły cieszyć się z wyjścia na prowadzenie po bardzo emocjonującej końcówce.

Stysiak show w drugim secie

W drugiej partii ponownie Japonki były delikatnie z przodu, ale lepsza gra blokiem doprowadziła do remisu 14:14. Po kilku kontrowersyjnych decyzjach sędziego Stefano Lavarini mocno się zdenerwował, za co został ukarany żółtą kartką. W tej fazie meczu szalała Magdalena Stysiak, kończąc kilka ataków z rzędu. Była bezbłędna, co zmusiło selekcjonera Japonii do wzięcia czasu przy stanie 16:18. Poprawiona została też jakość przyjęcia. Znów mocna druga część seta pozwoliła wygrać drugą partię 25:20.

Z dwusetowym prowadzeniem Polki mogły grać na dużym luzie i pewności siebie. Na rozegraniu momentami bawiła się Wenerska, wciąż wysoką skuteczność ataków utrzymywała Stysiak. Świetny mecz rozgrywała także Witkowska czy Łukasik. Polkom stabilną oraz jakościową grą udało zakończyć to spotkanie w trzech partiach, a to oznacza, że z Antalyi wyjadą z kompletem punktów, a także setowym bilansem 12:0!

Polska - Japonia 3:0 (26:24, 25:20, 25:23)