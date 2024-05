O której jest dzisiaj mecz siatkarek? Gdzie obejrzeć Polska - Japonia? [TRANSMISJA, WYNIK]

Polskie siatkarki już w zeszłym, znakomitym roku pokazały, że gdy mówimy o wielkiej sile polskiej siatkówki, nie możemy koncentrować się tylko na jej męskim wydaniu. Brąz Ligi Narodów i kwalifikacja olimpijska to najlepsze dowody. Ale to, co podopieczne Stefano Lavariniego wyprawiają na początku tego roku, przechodzi wszelkie oczekiwania.

Liga Narodów 2024. O której jest dzisiaj mecz siatkarek?

Komplet zwycięstw za trzy punkty, bilans setów 9:0 i pierwsze miejsce w tabeli. Spodziewał się ktoś takiego widoku po trzech spotkaniach, gdy w terminarzu były Włoszki, Holenderki i Francuzki? Polki jak dotąd są w Lidze Narodów absolutną maszyną. Doskonała forma Agnieszki Kąkolewskiej, Martyny Łukasik czy Natalii Mędrzyk napędza ten zespół do rzeczy wielkich. Takich jak choćby awans na trzecie miejsce w rankingu FIVB po wygranej z Holandią. To najwyższe, jakie żeńska reprezentacja siatkarek kiedykolwiek zajmowała. Nawet za czasów "Złotek" z początku XXI wieku nie było tak dobrze.

Teraz jednak czas na ostatnie wyzwanie w Antalyi. By z 3-0 zrobiło się 4-0, Polki będą musiały ograć również bardzo imponującą Japonię. Reprezentantki Kraju Kwitnącej Wiśni podobnie do naszej kadry mają komplet zwycięstw. Przy czym jeden punkt mniej, bo z Turcją wygrały po tie-breaku. Do tego pewne i wysokie zwycięstwa z Bułgarią oraz Niemkami. Japonki podobnie jak nasza kadra mają chrapkę na komplet triumfów. Ale udać się to może tylko jednemu z tych zespołów.

Liga Narodów. O której jest dzisiaj mecz siatkarek? Gdzie obejrzeć Polska - Japonia? Transmisja na żywo, wynik meczu.

Komu ta sztuka się powiedzie? Przekonamy się dziś po południu. Mecz Polska - Japonia rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja w TV na TV4 oraz Polsat Sport 1. W sieci natomiast mecz będzie do obejrzenia w Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia naszej relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.