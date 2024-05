Ależ bomba! Padł nowy rekord prędkości siatkarskiego serwisu [WIDEO]

Ana Cristina de Souza znakomicie poczyna sobie w tegorocznej Lidze Narodów siatkarek. Zaledwie 20-letnia przyjmująca wyrasta na liderkę reprezentacji Brazylii. Do tego w czwartek dokonała rzeczy historycznej. W meczu z Koreą Południową posłała piłkę z zagrywki jak żadna inna kobieta w historii.

Co za serwis! Brazylijka pobiła rekord prędkości. Aż trudno uwierzyć, że to odebrały

De Souza huknęła tak mocno, że pobiła absolutny rekord. - Przyjmująca reprezentacji Brazylii Ana Cristina de Souza ustanowiła nowy rekord najszybszego serwisu w kobiecej siatkówce! Utalentowana 20-latka w starciu z Koreą Południową posłała zagrywkę z prędkością wynoszącą aż... 118 km/h - poinformował w serwisie X Jakub Balcerzak.

Prędkość mogłaby zrobić wrażenie nawet w warunkach męskiej siatkówki, dlatego aż trudno uwierzyć, że w tej sytuacji nie oglądaliśmy asa serwisowego. Zagrywkę zdołała odebrać koreańska libero, choć sprawiło jej to mnóstwo problemów.

Poprzedni rekord młodziutka przyjmująca pobiła o dwa kilometry. Od sierpnia zeszłego roku do teraz należał on do Serbki Tijany Bosković, która w mistrzostwach Europy w meczu ze Słowenią zaserwowała z prędkością 116 km/h. Podczas tej samej imprezy padł także jeszcze wcześniejszy rekord. Reprezentantka Turcji Melissa Vargas posłała piłkę z prędkością 112 km/h. W rywalizacji mężczyzn rekord należy do Wilfredo Leona, po którego zagrywce w 2022 r. piłka osiągnęła zawrotne 138 km/h.

Cały mecz rozgrywany w Rio de Janeiro zakończył się pewnym zwycięstwem Brazylijek 3:0 (25:15, 25:19, 25:17). W sumie w tegorocznej Lidze Narodów wicemistrzynie świata sprzed dwóch lat mają komplet trzech zwycięstw. W środę na inaugurację turnieju pokonały drużynę Kanady 3:1, a w nocy z piątku na sobotę dołożyły wygraną 3:1 z USA.