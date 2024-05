Grbić zdecydował! Oto skład reprezentacji Polski na Ligę Narodów

- My na pewno musimy pracować, ale nie mamy czasu. Nie mam czterech miesięcy, aby przygotowywać swoich zawodników każdego dnia. Teraz zaczynamy podróże i granie, i tak w kółko. Nie ma czasu na pracę nad drobnymi rzeczami podczas regularnych treningów, by się poprawić - narzekał Nikola Grbić w rozmowie ze Sport.pl. Biało-Czerwoni nie dawno rozpoczęli zgrupowanie, a już mają za sobą przegrany 1:3 sparing z Niemcami i czwartkowy z Ukrainą. Zaraz z kolei wylatują do Turcji na pierwszy turniej Ligi Narodów.

Polacy w tym sezonie wykorzystają na pewno Ligę Narodów, żeby jak najlepiej przygotować się do imprezy czterolecia - igrzysk olimpijskich w Paryżu. W czwartkowe popołudnie Nikola Grbić ogłosił kadrę 14 siatkarzy, którzy udadzą się do Turcji.

Chociaż próżno na niej szukać Wilfredo Leona czy Bartosza Kurka, to serbski szkoleniowiec reprezentacji Polski zabiera do Turcji mocną grupę siatkarzy, którzy na pewno powalczą o pierwsze wygrane w Lidze Narodów. Na liście są m.in. Macin Komenda, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk czy Jakub Kochanowski.

Kadra wybrana przez Nikolę Grbicia na pierwszy turniej Ligi Narodów 2024:

rozgrywający: Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz,

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Szymon Jakubiszak

atakujący: Karol Butryn, Bartłomiej Bołądź,

środkowi: Jakub Kochanowski, Sebastian Adamczyk, Mateusz Poręba

libero: Kuba Hawryluk, Kamil Szymura

Pierwszy turniej Ligi Narodów zostanie rozegrany w mieście Antalya w Turcji w dniach 21-26 maja. Polacy zagrają tam przeciwko: Stanom Zjednoczonym (22 maja), Kanadzie (23 maja), Holandią (24 maja) i Słowenią (26 maja).