Koncert Polaków w ostatnim secie! Pewna wygrana tuż przed Ligą Narodów

Najwięcej emocji w tym spotkaniu, w którym trenerzy umówili się, że bez względu na wynik, zostaną rozegrane minimum cztery sety, były w trzeciej partii. W niej trwała wymiana ciosów, ale sporo było słabej siatkówki z obu stron. - Skala błędów Ukraińców jest olbrzymia. To są kardynalne błędy, niedopuszczalne na tym poziomie - mówił słusznie Wojciech Drzyzga, komentator Polsatu Sport. Trzeba jednak od razu dodać, że Ukraińcy przyjechali w mocno osłabionym składzie. - Ukraińska siatkówka przechodzi kryzys. To efekt konfliktu pomiędzy zawodnikami a przedstawicielami związku z prezesem Mychajłem Melnykiem na czele. Kilku siatkarzy odmówiło gry w kadrze - pisał kilka dni temu Sport.pl.

Wielkie emocje w III secie meczu Polska - Ukraina

W tym secie doszło do wielkich emocji w końcówce. Polacy przegrywali 19:21 i 21:22. Mało tego przy stanie 23:23 kapitan Biało-Czerwonych - Aleksander Śliwka został zablokowany w kontrze na prawym ataku. Ukraińcy mieli piłkę setową, a trener Grbić poprosił o czas. Po nim Śliwka zrehabilitował się i skutecznie obił blok rywali. Po chwili Bednorz kapitalnie w kontrze zablokował rywali. Ten sam zawodnik, który był bohaterem końcówki, skończył ostatni, trudny atak w kontrze po świetnej obronie Polaków.

Bohaterem drugiego seta był za to Karol Butryn, atakujący drużyny wicemistrza Polski - Aluron CMC Warta Zawiercie. W secie, w którym Polacy przegrywali już 10:13. Od tego momentu Butryn ani razu się nie pomylił i zdobył aż 7 punktów!. Był nie do zatrzymania dla rywali na prawym skrzydle. Grzegorz Łomacz, rozgrywający Polaków, widząc, że mu idzie, często piłki posyłał właśnie do niego. A ten, mimo czasem potrójnego bloku, nie mylił się. To właśnie też Butryn skończył drugą partię. Przy stanie 24:21 była długa akcja, którą Butryn zakończył skutecznym atakiem po blok, z trudnej pozycji z drugiej linii.

Najmniej emocji było w czwartym, dodatkowym secie. Polacy rozbili w nim rywali aż 25:15. W tym spotkaniu mieli zdecydowaną przewagę w blokach (13-7).

Dla Polaków był to ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem Ligi Narodów. Biało-Czerwoni rozgrywki te rozpoczną 22 maja od meczu z USA.

Polska - Ukraina 3:0 (25:21, 25:21, 26:24, dodatkowy set: 25:15)