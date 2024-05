Liga Narodów 2024. Gdzie oglądać siatkówkę? Kiedy mecze? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy siatkarze w ostatnim sezonie reprezentacyjnym nie mieli sobie równych. Wygrali Ligę Narodów oraz mistrzostwa Europy oraz olimpijski turniej kwalifikacyjny. W tym roku ich głównym celem będzie jak najlepszy występ na igrzyskach w Paryżu, które poprzedzi kolejna edycja LN.

REKLAMA

Zobacz wideo MKS Będzin zwycięzcą TAURON 1. Ligi. Grzegorz Pająk: Wracamy w wielkim stylu

O której grają dzisiaj siatkarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Ukraina?

Sezon reprezentacyjny Polacy rozpoczęli od porażki 1:3 z Niemcami w meczu towarzyskim. Szybko mogą poprawić sobie nastroje, gdyż w czwartek 16 maja rozegrają sparing z Ukrainą w Sosnowcu. Rozpocznie się on o godz. 17:50, transmisję TV będzie można oglądać w Polsacie Sport 1, a stream online w Polsacie Box Go.

Liga Narodów 2024. Kiedy gra reprezentacja Polski?

Polscy siatkarze są uznawani za jednych z faworytów LN. Jako gospodarze są pewni awansu do turnieju finałowego (27-30 czerwca w Łodzi). Co absolutnie nie oznacza, że odpuszczą fazę zasadniczą. Będzie ona bardzo dobrym przetarciem przed igrzyskami, gdyż rywale to sama światowa czołówka.

Zespół Nikoli Grbicia zacznie zmagania od turnieju w Antalyi. Tam między 22 a 26 maja zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Słowenią oraz Holandią. Następnie przeniesie się do Fukuoki, gdzie w dniach 4-8 czerwca zagra z Bułgarią, Turcją, Japonią, i Brazylią. A na koniec fazy zasadniczej uda się do Ljubljany na mecze z Włochami, Argentyną, Serbią oraz Kubą. Odbędą się one w dniach 19-23 czerwca.

Kiedy następny mecz Polaków? Oto terminarz Polaków w Lidze Narodów 2024

Pierwszy tydzień - Antalya

Stany Zjednoczone - Polska - 22 maja, godz. 19:00 (podane godziny czasu polskiego)

Kanada - Polska - 23 maja, godz. 16:00

Holandia - Polska - 24 maja, godz. 19:00

Słowenia - Polska - 26 maja, godz. 13:00

Drugi tydzień - Fukuoka

Polska - Bułgaria - 4 czerwca, godz. 8:30

Polska - Turcja - 6 czerwca, godz. 12:20

Japonia - Polska - 7 czerwca, godz. 12:20

Polska - Brazylia - 8 czerwca, godz. 8:30

Trzeci tydzień - Ljubljana

Włochy - Polska - 19 czerwca, godz. 20:30

Argentyna - Polska - 21 czerwca, godz. 13:00

Serbia - Polska - 22 czerwca, godz. 16:30

Kuba - Polska - 23 czerwca, godz. 13:00

Gdzie oglądać siatkówkę? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Wszystkie mecze polskich siatkarzy w Lidze Narodów będzie można oglądać wyłącznie w Polsacie. Transmisje TV przeprowadzą sportowe kanały stacji, a streamy online będą dostępne w serwisie Polsat Box Go. A już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.