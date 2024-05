Grbić gorzko o polskiej kadrze. "Powinniśmy pójść po wodę święconą"

Zachowanie Nikoli Grbicia mogło sugerować, że polscy siatkarze przegrali w Katowicach spotkanie o dużą stawkę. Tymczasem środowy sparing z Niemcami (1:3) był jedynie otwarciem sezonu, w którym wystąpili w dość rezerwowym składzie. Mimo to szkoleniowiec emocjonalnie reagował na błędy, przypominając potem w rozmowie z dziennikarzami o tegorocznej mantrze. A w pewnym momencie nagle zwrócił się wprost do nieobecnego kadrowego pechowca ze słowami "Przykro mi".

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel przegrywa finał Ligi Mistrzów. Jakub Popiwczak: Ogromny ból

"Na naszym poziomie przy takim wyniku powinno być już po sprawie". Grbić mówi o tegorocznej mantrze Polaków

Grbić przyzwyczaił kibiców, że przez większość meczu obserwuje rozwój wydarzeń na parkiecie z kamienną twarzą, ale pokazał już też, że czasem potrafi dać upust emocjom. Sporo nerwów było u niego w środę, choć moment sezonu i ranga meczu nie wskazywały, że może je aż tak przeżywać. Po meczu także najpierw długo rozmawiał z zawodnikami, a potem usiadł sam na krzesełku, zerkając na statystyki.

- Zawsze chcę wygrywać, ale dziś nie zasłużyliśmy na zwycięstwo. Nie graliśmy dobrze. W obu setach, które przegraliśmy nieznacznie, prowadziliśmy w końcówce. Na naszym poziomie, jeśli prowadzisz 23:20, to powinno być po sprawie. Nie możesz zaprzepaścić trzypunktowej przewagi. Ok, jeśli rywal pójdzie na zagrywkę i uderzy z pełną mocą w linię - wtedy mogę zrozumieć. Ale w wielu elementach byliśmy dziś lepsi. Nie byliśmy natomiast w stanie kontynuować zdobywania punktów, by wygrać 3:1 - podkreśla zawiedziony szkoleniowiec.

I wspomina, że jego zespół dobrze przyjmował... o ile to w ogóle robił. Biało-Czerwoni aż 12 razy nie odebrali piłki, by móc kontynuować akcję. Sami zaś posłali jedynie trzy asy. Serb wyliczył też błędy, które przydarzały się jego drużynie. M.in. niedokładne dogrania, przekroczenia linii środkowej czy dotknięcia siatki.

- Z pewnością jest wiele drobnych rzeczy, które musimy poprawić. To nasza tegoroczna mantra - drobne rzeczy. Teraz wspomniałem o kilku, ale jest ich wiele i musimy nad tym pracować. Wiele z nich powiązanych jest z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach - wskazuje mistrz olimpijski z Sydney i brązowy medalista igrzysk w Atlancie.

I choć jego znakiem firmowym jest wielka ambicja, to wiele osób było zaskoczonych, że aż tak wielką frustrację wywołał u niego pierwszy w sezonie sparing rozegrany bez wielu kluczowych zawodników. Z czego ona wynikała?

- Moje oczekiwania są naprawdę duże. Znam tych chłopaków i wiem, jak wiele potrafią - wyjaśnia.

"Gdyby to zależało ode mnie, to nie grałbym tych meczów teraz". Winiarski zaskoczył Grbicia

Trener wraca też do poruszanej już dwa tygodnie temu z dziennikarzami kwestii licznych meczów towarzyskich w tych sezonie. Poza meczami o stawkę w Lidze Narodów i w igrzyskach Polaków czeka osiem spotkań sparingowych. W czwartek zmierzą się jeszcze w Sosnowcu z Ukrainą, pod koniec maja znów zagrają z nią w Suwałkach, do tego jeszcze dojdą spotkania w ramach Memoriału Huberta Jerzego Wagnera i mecze w Gdańsku poprzedzające wylot na igrzyska. Grbiciowi nie na rękę są te pierwsze występy.

- Co mogę powiedzieć? Mamy wiele spotkań towarzyskich nie dlatego, że chcę. Gdyby to zależało ode mnie, to nie grałbym tych meczów tak wcześnie. Opóźniłbym je nieco, byśmy mogli się lepiej przygotować. Wielu zawodników... Wszyscy mieli naprawdę trudny sezon ligowy, więc musiałem dać im nieco wolnego, by doszli do siebie. Mieliśmy 12 treningów. Niektórzy dołączyli później, inni są z nami po raz pierwszy. Niewiele możesz zdziałać bez treningu. Tak samo jak w klubie - jak nie możesz zapewnić graczom odpowiedniej liczby powtórzeń, to nie możesz nic zbudować. Dlatego wiele rzeczy nie funkcjonuje. Jak przerobi się wiele różnych sytuacji, to wtedy wszyscy wiedzą, co potem robić, są gotowi - argumentuje Serb.

Nieco łagodniej na obraz gry w środę patrzą sami zawodnicy. Najlepszy wśród Polaków Kamil Semeniuk (17 pkt) przyznał, że trudno być zadowolonym po porażce, ale przypomniał, że to dopiero początek sezonu i przygotowań do kluczowych startów, kiedy łączone są intensywne zajęcia na siłowni i treningi siatkarskie, co odbija się też na grze.

- Gdybyśmy zagrali teraz perfekcyjne spotkanie, to na pewno coś by było nie tak. Żadna drużyna na tym etapie nie gra swojej optymalnej siatkówki - dodaje w rozmowie ze Sport.pl Jakub Kochanowski.

Zarówno on, jak i Semeniuk chwalą też Niemców i przyznają, że choć rywale również występowali bez wielu swoich gwiazd, to pokazali się z dobrej strony. Grbić zaś wskazuje, że drużyna Michała Winiarskiego - mimo tak wczesnego etapu sezonu kadrowego - wydawała się być na bardziej zaawansowanym etapie przygotowań.

- Nie wiem, jak i dlaczego, i - szczerze mówiąc - nie obchodzi mnie to. My na pewno musimy pracować, ale nie mamy czasu. Nie mam czterech miesięcy, aby przygotowywać swoich zawodników każdego dnia. Teraz zaczynamy podróże i granie, i tak w kółko. Nie ma czasu na pracę nad drobnymi rzeczami podczas regularnych treningów, by się poprawić - narzeka Serb.

Rok temu Polacy też rozpoczęli sezon od przegranego sparingu z Niemcami w katowickim Spodku. Wówczas ulegli im 2:3, a następnie rozbili bank - triumfowali w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy oraz wygrali turniej kwalifikacyjny do igrzysk.

- Jeśli więc teraz zakończymy sezon tak, jak tamten, to nie mam nic przeciwko tej przegranej - dodaje już nieco pogodniej szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Trener Polaków sprawdza stan gotowości. "Nie byłem pewien co do czterech"

Po czwartkowym sparingu w Sosnowcu (godz. 18) podany ma zostać skład Polaków na pierwszy turniej fazy interkontynentalnej LN, który rozegrają w przyszłym tygodniu w Antalyi. Pierwotnie wydawało się, że będzie to ta sama grupa, którą Grbić delegował na mecze kontrolne z Niemcami i Ukraińcami, ale ma dojść do drobnych zmian. Składem na te dwa sparingi trener nieco zaskoczył - zabrał więcej podstawowych graczy niż można było przypuszczać. W środę już zaprezentowali się już np. Semeniuk i Kochanowski.

- Na początku nie byłem pewny co do Bartka Bednorza, "Semena", Artura Szalpuka i "Kochana", ale to wyjątkowi zawodnicy. Myślałem, że będą potrzebowali znacznie więcej czasu, by wrócić do akceptowalnej dyspozycji. Oczywiście, nie są jeszcze w szczytowej, ale już są w dobrym momencie, podczas gdy kilku innych graczy potrzebuje nieco więcej czasu, by dojść do formy i dlatego zostali w Spale. Stąd te zmiany - wyjaśnia Serb.

Nieraz już powtarzał, że potrzebuje, aby jego siatkarze byli gotowi na wszystko i teraz m.in. ten stan gotowości sprawdza.

- Jeśli powiem "Jutro jedziesz do Spały" albo "Jutro ruszasz do Antalyi", to powinieneś być gotowy, a nie mówić "Oj, chłopie...". Musisz być gotowy, bo nie wiem, co się wydarzy - ktoś może mieć kontuzję, ktoś może potrzebować więcej treningów, cokolwiek. Musimy być na to gotowi i dlatego powiedziałem na wstępie: "Zacznijmy, a potem zobaczymy. Bo nie wiem, co będzie". Mam pewne pomysły i to wszystko - podkreśla trener wicemistrzów świata.

Grbić smutnieje na wspomnienie o jednym z kadrowiczów. "Bardzo mi przykro"

Jednym z zawodników, który miał wspomóc kadrę na początkowym etapie rywalizacji w LN i zbierać bezcenne doświadczenie, miał być przyjmujący Michał Gierżot. Utalentowany 22-latek jednak nie zagra w żadnym spotkaniu tego lata - wykluczyło go złamanie palca. Teraz w jego miejsce w pierwszych meczach sezonu znalazł się w składzie Szalpuk. Na wspomnienie o Gierżocie Grbić wyraźnie smutnieje. I nagle - mimo nieobecności tego zawodnika w Katowicach - zwraca się w strefie mieszanej (miejscu, gdzie udziela się wywiadów) bezpośrednio do niego.

- Michał, ponownie chcę powiedzieć, że mi przykro. Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia - zaznacza szkoleniowiec.

Przyznaje on też, że Gierżot ma jak na razie wielkiego pecha w prowadzonej przez niego kadrze. Serb powołał go także rok temu, ale wtedy również młody gracz nie ma szansy się zaprezentować z powodu urazu - wówczas wypadł z powodu problemów z plecami.

- A można było zobaczyć, że dosłownie z każdym dniem na treningach stawał się lepszy. Ma wielki potencjał. Bardzo mi przykro, że nie miał szansy pograć z nami, ale takie jest życie. Jestem pewny, że jeszcze wiele dobrych rzeczy przed nim - zapewnia trener Polaków.

Gierżot to już trzeci kadrowicz, który w ostatnich kilku miesiącach złamał palec. Wcześniej z tego powodu w trakcie sezonu klubowego pauzować musieli Kochanowski i Aleksander Śliwka. Pierwszy zaraz po powrocie do gry potwierdził też powrót do wysokiej formy, ale drugi stracił z powodu urazu ponad trzy miesiące i teraz musi się dopiero odbudować. Skąd ostatnio taki pech reprezentantów Polski do tej kontuzji?

- Nie wiem. Ale myślę, że powinniśmy pójść do kościoła i polać wodą święconą palce reszty chłopaków - kwituje w swoim stylu Grbić.