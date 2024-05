Co za niespodzianka w Lidze Narodów! Najlepsza drużyna świata na kolanach [WIDEO]

Reprezentacja Turcji ostatni raz przegrała w sierpniu 2023 roku z reprezentacją Polski w spotkaniu towarzyskim. Od tamtej pory zdołała wygrać aż 16 kolejnych spotkań, grając w tym czasie zaledwie dwa tie-breaki w półfinale i finale mistrzostw Europy, a także kwalifikując się na igrzyska olimpijskie w Paryżu ze stratą zaledwie trzech setów w siedmiu meczach. Porażka przyszła a najmniej spodziewanym momencie i to u siebie w Antalyi.

Turcja przegrywa na start Ligi Narodów. Sensacyjny wynik meczu z Japonią

Dzięki świetnej formie z ostatnich miesięcy Turczynki są również faworytkami do triumfu w Lidze Narodów, ale na start pierwszego turnieju nie spisały się najlepiej. Zmierzyły się z Japonią, czyli dziewiątą drużyną rankingu FIVB i oczywiście przed meczem skazywano je na łatwe zwycięstwo.

Japonki zaskoczyły jednak już od początku spotkania, bo w pierwszym secie były w stanie wyjść nawet na sześciopunktową przewagę, a finalnie wygrały 25:23. W drugiej partii zespół z Azji również zaczął znacznie lepiej i szybko prowadził ośmioma "oczkami". Później stracił przewagę, ale finalnie wygrał partię 25:21, a w meczu prowadził 2:0.

Mistrzynie Europy postawione pod ścianą musiały wziąć się do roboty, ale w trzecim secie szło im opornie. Finalnie jednak zdołały wygrać go 25:23. W czwartej partii było im nieco łatwiej i od początku do końca prowadziły i wygrały 25:20, doprowadzając do tie-breaka.

W decydującym momencie Turczynki wyszły na prowadzenie 3:0, ale szybko straciły przewagę i już jej nie odzyskały. Japonki domknęły tie-breaka przy wyniku 15:10, a w całym meczu wygrały 3:1, czym sprawiły niemałą niespodziankę. Dzięki temu z dwoma punktami zajmują szóste miejsce w tabeli Ligi Narodów, a mistrzynie Europy są o lokatę niżej z jednym punktem.

Kolejny mecz Turcja rozegra już w czwartek 16 maja o 19:00 przeciwko Holandii i oczywiście będzie zdecydowanym faworytem. Podczas pierwszego turnieju mistrzynie Europy zagrają jeszcze z Włochami i Francją.