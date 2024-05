Falstart Polaków w katowickim Spodku. Drużyna Winiarskiego dała im lekcję

Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz, Bartłomiej Bołądź, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Grzegorz Łomacz oraz Kamil Szymura na libero - w takim składzie reprezentacja Polski rozpoczęła środowy mecz towarzyski z Niemcami w katowickim Spodku. To pierwszy mecz Biało-Czerwonych w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel przegrywa finał Ligi Mistrzów. Jakub Popiwczak: Ogromny ból

Polska słabsza od Niemców. Michał Winiarski poprowadził rywali do triumfu

Pierwsze minuty spotkania przebiegały w dość spokojnym tempie, a oba zespoły grały punkt za punkt. Polacy zaczęli jednak z minuty na minutę prezentować się lepiej i w pewnym momencie prowadzili już różnicą trzech punktów (14:11). Później przewaga ta się utrzymywała. Świetnie w polu serwisowym prezentował się m.in. Mateusz Poręba, który sprawiał rywalom problemy i przy stanie 18:16 zanotował asa serwisowego. W końcówce seta lepiej prezentowali się jednak Niemcy, którzy doprowadzili do wyrównania, a potem wygrali całą partię 25:23.

Drugi set wyglądał już zupełnie inaczej. Biało-Czerwoni już od początku utrzymywali jeden, dwa punkty przewagi nad Niemcami. Zespół Michała Winiarskiego próbował doprowadzić do wyrównania, jednak niezbyt skutecznie. W pewnym momencie Polacy mieli już pięć oczek przewagi (20:15). Do końca nic złego się już nie wydarzyło i po zwycięstwie 25: było 1:1 w meczu!

Trzecia partia była pokazem sił reprezentacji Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi wygrali aż dziewięcioma punktami różnicy (do 16). Biało-Czerwoni nie byli w zbyt wysokiej formie i popełniali wówczas sporo błędów.

W czwartym secie Polacy od początku mieli przewagę nad Niemcami i za wszelką cenę dążyli, aby doprowadzić do tie-breaka. Zmieniło się to jednak w samej końcówce - rywale doprowadzili do wyrównania (23:23). W końcówce Niemcy byli skuteczniejsi i wygrali na przewagi 28:26 i w całym meczu rywale wygrali 3:1.