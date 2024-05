Nikola Grbić już wybrał skład na igrzyska olimpijskie. "Mam pomysł"

Polscy siatkarze przygotowują się w Spale do Ligi Narodów oraz najważniejszej imprezy w tym roku - igrzysk olimpijskich w Paryżu. Te pierwsze rozgrywki rozpoczną 22 maja od meczu z USA (godz. 19). Wcześniej zmierzą się w dwóch sparingach - z Niemcami (15 maja, godz. 17) i Ukrainą (16 maja, godz. 18).

Nikola Grbić odkrywa karty. "Mam pomysł na 12 na igrzyska"

Nikola Grbić, trener reprezentacji Polski zdradził, który z zawodników w tym momencie potrzebuje natychmiast jak najwięcej gry.

- W tym sezonie musiałem zaplanować naszą pracę bardziej pod indywidualnym kątem, niż w poprzednich latach. Chcę dać każdemu zawodnikowi odpowiedni czas na odpoczynek, na przygotowania i odpowiedni czas na boisku, żeby każdy z nich był przygotowany najlepiej na to, co przed nami. Kilku z nich będzie miało więcej wolnego i mam tu na myśli dni, a nie tygodnie. Niektórzy potrzebują gry niezwłocznie. To np. Aleksander Śliwka, który ma za sobą bardzo długi okres bez gry z powodu bardzo poważnej kontuzji. On musi grać jak najwięcej, żeby uzyskać na nowo pewność siebie, którą miał wcześniej, a także kontrolę nad piłką. Część zawodników musi wyleczyć swoje urazy, przyjąć kilka zastrzyków w kolana, biodra czy cokolwiek innego - powiedział Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

Rywalizacja w jego zespole na każdej pozycji jest olbrzymia. Szkoleniowiec może mieć duży ból głowy w wyborze składu. Powołał on bowiem aż 29 zawodników.

- Czy ma Pan w głowie już pełny skład na pierwszy turniej VNL w Turcji? - spytała dziennikarka.

- Tak, mam pomysł, ale mam też pomysł na dwunastkę na igrzyska olimpijskie. To nie jest tak, że nie chcę ci powiedzieć, ale zanim wybiorę nazwiska, może wydarzyć się tak wiele. Zrobimy wszystko, żeby stworzyć zawodnikom warunki do tego, by mogli być najlepszymi. Od pierwszego sezonu mieliśmy swoje problemy. Kontuzje mieli Norbert Huber, Bartosz Kurek i Mateusz Bieniek. To jest część tej pracy. Mam nadzieję, że tym razem kontuzje nas ominą, ale wiesz, że wszystko może się zdarzyć. Musimy adaptować się do sytuacji. Może czasami ktoś będzie gotowy, żeby szybciej pojechać na turniej, a ktoś będzie potrzebował więcej czasu na trening w Spale - dodał Grbić.

Mecze Polaków w pierwszym turnieju w Ligi Narodów 2024: