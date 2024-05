Historyczny wyczyn polskich siatkarek. Są najwyżej w historii. Tak wygląda ranking FIVB

"Piep***ć ranking" - to była pierwsza myśl Stefano Lavariniego po awansie na igrzyska olimpijskie w Paryżu we wrześniu zeszłego roku. A przynajmniej tak mówił dziennikarzom, gdy Polki pokonały wtedy 3:1 Włoszki, wywalczyły bilet do Paryża i nie musiały się już martwić, czy za kilka miesięcy będą odpowiednio wysoko w rankingu FIVB, żeby tam pojechać. Wtedy czasem mówiło się o nim więcej niż o tym, jak grały jego zawodniczki. Reakcja Lavariniego była zabawna, ale w pełni zrozumiała.

REKLAMA

Teraz, po zwycięstwie 3:0 na otwarcie Ligi Narodów, trener, jeśli tylko zechce, może sobie ranking podziwiać. I o ile nikt nie śledzi już klasyfikacji najlepszych siatkarskich kadr świata z myślą o tym, czy Polki zyskają dzięki niemu awans, to można się nią zająć w o wiele przyjemniejszych okolicznościach.

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel przegrywa finał Ligi Mistrzów. Jakub Popiwczak: Ogromny ból

Polki na piątym miejscu w rankingu FIVB. Awansowały o dwie pozycje

Wygrana 3:0 z Włoszkami sprawiła, że w rankingu FIVB Polki awansowały na piąte miejsce. Za tak okazałe zwycięstwo dostały aż 10,63 punktu i mają ich obecnie 336,02. Ich rywalki, które przed startem Ligi Narodów miały 338,97 punktów, straciły tyle, ile zyskały Polki, więc teraz są siódme z dorobkiem 328,34 punktu. Obie drużyny rozdzielają Chinki, które mają 329,65 punktu.

Tak wygląda ranking FIVB po meczu Włochy - Polska w Lidze Narodów:

Turcja - 397,46 pkt USA - 358,62 pkt Brazylia - 352,55 pkt Serbia - 350,86 pkt Polska - 338,52 pkt Chiny - 329,65 pkt Włochy - 328,34 pkt Dominikana - 308,86 pkt Japonia - 305,09 pkt Holandia - 291,75 pkt

Historyczny wynik zawodniczek Lavariniego. Nigdy nie były wyżej

Piąte miejsce to najlepsza pozycja reprezentacji Polski w rankingu FIVB w historii - a przynajmniej tak wynika z dostępnych danych. Te szczegółowo opisują tylko zestawienia do września 2005 roku. W nich najwyżej Polki były na siódmym miejscu - obecnie, przed meczem z Włoszkami, i w styczniu 2011 roku. Wcześniej, od momentu powstania rankingu, najprawdopodobniej nie mogły być wyżej.

Nawet gdy zdobywały dwa złote medale mistrzostw Europy, bo wówczas słabiej spisywały się w mistrzostwach świata, nie grały też na igrzyskach olimpijskich w Atenach. I wtedy ranking zliczano jeszcze w stary sposób, czyli punktując kilka ostatnich wielkich imprez z odpowiednią wagą dla imprez kontynentalnych i międzynarodowych. Najlepszy wynik z tego okresu Polki powinny mieć około jesieni 2005 roku, mając już w dorobku dwa tytuły mistrzyń Europy. W tamtym momencie dane dotyczące rankingu pokazują, że zajmowały dziewiąte miejsce.

Obecny wynik Polki zawdzięczają - poza swoją świetną grą - nowemu systemowi liczenia punktów. Teraz, od 2020 roku, liczy się w nim każdy mecz i można wiele stracić na porażce z niżej notowanym rywalem - przed meczem komputer wylicza prawdopodobieństwo uzyskania danego wyniku przez każdą z drużyn i ile punktów należy jej się za taki rezultat. Od tego sezonu FIVB udostępnia te dane na stronie spółki Volleyball World zajmującej się rozgrywkami pod egidą federacji. To dzięki temu narzędziu wiadomo było już przed meczem, że w przypadku zwycięstwa Polki znajdą się w rankingu przed Włoszkami. Nawet gdyby pokonały je w tie-breaku też znalazłyby się przed brązowymi medalistkami mistrzostw świata z 2022 roku - o zaledwie 0,18 punktu.

Chinki zagrają z Koreankami jeszcze we wtorek, ale Polek nie mogą wyprzedzić

Polki na pewno utrzymają swoją pozycję do końca dnia. Jeszcze we wtorek, w turnieju w Rio de Janeiro, o 22:30 Chinki zmierzą się z Koreankami, ale już wiadomo, że mogą zdobyć maksymalnie 0,93 punktu. To za wygraną 3:0 i w takim wypadku tylko zmniejszyłyby różnicę dzielącą ich od drużyny Stefano Lavariniego - z 6,37 do 5,44 punktu.

Kolejny mecz Ligi Narodów Polki rozegrają w czwartek. Zmierzą się w nim z Francuzkami, obecnie piętnastą drużyną rankingu FIVB. Na razie nie wiadomo, ile punktów mogłyby zyskać lub stracić w tym spotkaniu. Zaplanowano je na godzinę 16:00. Potem zawodniczki Stefano Lavariniego w Antalyi zagrają jeszcze z Japonkami i Holenderkami.