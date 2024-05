Oficjalnie: Aleksander Śliwka odchodzi z klubu. To będzie transfer roku!

ZAKSA Kędzierzyn-Kożle ma za sobą wyjątkowo nieudany sezon. Zupełnie nie była w stanie nawiązać do niedawnych sukcesów i zawiodła w PlusLidze (10. miejsce) oraz Lidze Mistrzów (1/8 finału), a do Pucharu Polski w ogóle się nie zakwalifikowała. Kolejny sezon kędzierzynianie rozpoczną w mocno odmienionym składzie.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ogłasza ws. liderów. "Niezapomniane chwile"

Od miesięcy spekulowało się o odejściu dotychczasowych liderów: Aleksandra Śliwki, Łukasza Kaczmarka oraz Bartosza Bednorza. Pierwszy z nich ma trafić do japońskiego Suntory Sunbirds, drugi do Jastrzębskiego Węgla, a trzeci do Asseco Resovii Rzeszów. W przypadku dwóch pierwszych jest to coraz bliżej realizacji.

W poniedziałek ZAKSA oficjalnie pożegnała obu zawodników. "Olek, Łukasz – dziękujemy za te wszystkie lata, wiele sportowych emocji i niezapomniane chwile spędzone w barwach Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Życzymy powadzenia i kolejnych sukcesów sportowych. Do zobaczenia!" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Oficjalnie: Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek odchodzą z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Dłuższy staż w zespole miał Śliwka, który grał w Kędzierzynie-Koźlu od 2018 r. W ciągu sześciu lat trzykrotnie wygrał siatkarską Ligę Mistrzów (2021-2023), dwa razy zdobył mistrzostwo Polski (2019, 2022), czterokrotnie Puchar Polski (2019, 2021, 2022, 2023) a trzy Superpuchar Polski (2019, 2020, 2023). A przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję kapitana drużyny. "Rola Aleksandra Śliwki w drodze po kolejne zwycięstwa była kluczowa, a jego wszechstronne umiejętności przyczyniły się do zdobycia licznych trofeów" - podkreślono.

Również w 2018 r. do ZAKSY trafił Kaczmarek. "Przed przejściem do Kędzierzyna-Koźla zawodnik występował w Cuprum Lubin czy I-ligowej Victorii Wałbrzych, jednak to w ZAKSIE miał swoje złote lata" - napisano. I przypomniano jego liczne sukcesy, te same, które odniósł Śliwka.

W przyszłym sezonie zespół z Kędzierzyna-Koźla będzie miał nowych liderów w osobach Bartosza Kurka, Rafała Szymury, Karola Urbanowicza czy Mateusza Poręby. Ponadto na pozostanie w klubie zdecydował się m.in. Marcin Janusz.