Leon odrzucił wielkie pieniądze, żeby grać w Polsce. "To nie jest numer jeden"

Wilfredo Leon niedawno potwierdził to, o czym mówiło się od tygodni. Reprezentant Polski opuści Pallavolo Perugia i przeniesie się do Polski, by pierwszy raz w karierze zagrać w PlusLidze. Jego nowym klubem będzie Bogdanka LUK Lublin, która zajęła piąte miejsce na koniec sezonu 2023/24. Nie oznacza to jednak, że lublinianie zaproponowali mu największe pieniądze.

REKLAMA

Zobacz wideo Sztafeta 4x400 mężczyzn z awansem na igrzyska! Mateusz Rzeźniczak: Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy

Wilfredo Leon zdradził, dlaczego wybrał Polskę. Nie chodziło o pieniądze

O Leona w miało zabiegać kilka klubów z Polski, a wśród nich wskazywano m.in. Wartę Zawiercie i ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. W trakcie informacji o jego przenosinach pojawiły się też informacje o bardzo lukratywnych ofertach z Turcji, ale te nie skusiły reprezentanta Polski. Sam postanowił wyjawić dlaczego.

- Jeśli chodzi o propozycję z najwyższym kontraktem, to przyszła ona z zagranicy. Ale mnie w tej chwili nie chodzi o bicie finansowych rekordów, to nie jest dla mnie punkt numer jeden - przyznał przyjmujący w rozmowie z Interią. - Ja po prostu w tej chwili chcę być w Polsce, żeby tutaj posłać moje dzieciaki do szkoły. Gdyby nie było tego aspektu, a miałbym patrzeć tylko przez pryzmat pieniędzy, to mogłem dokonać innego wyboru - dodał Leon.

Reprezentant Polski wyznał również, że to nie tureckie kluby oferowały mu najwięcej. Jest jeden kraj, który kusi zawodników jeszcze lepszymi pieniędzmi, ale niewielu decyduje się, by tam grać. - Gdyby patrzeć tylko na pieniądze, to powiedzmy otwarcie – dziś wszyscy szliby do Rosji. Mówiąc wprost Zenit Kazań, w którym grałem przed laty, oferował mi większe pieniądze niż Perugia - mówił Leon, który do włoskiego klubu dołączył w 2018 roku z katarskiego Ar-Rajjan.

- Oczywiście pieniądze są ważne, tego nie możemy ukrywać, ale na przeciwwadze równie wysoko stawiam inne kwestie. Przykładowo zdrowia nie kupisz - zakończył Leon. Jego decyzja oznacza, że w przyszłym sezonie oglądać go będziemy na boiskach PlusLigi, a Bogdanka LUK z miejsca staje się faworytem do walki o medale.