Wielki powrót do elity. Polski klub awansował do PlusLigi

MKS Będzin ostatnie trzy sezony spędził na zapleczu PlusLigi po zajęciu 14. miejsca w rozgrywkach 2020/21. Dwa razy po degradacji z elity będzinianie kończyli Tauron 1. Ligę na drugim miejscu, a więc do awansu brakowało im bardzo niewiele. Teraz wreszcie wywalczyli sobie powrót do siatkarskiej elity w Polsce.

MKS Będzin awansował do PlusLigi. Łatwe zwycięstwa w finale

Zawodnicy MKS-u w sezonie zasadniczym po prostu przeszli przez ligę jak walec. W 30 meczach zdobyli aż 80 punktów i tylko trzy razy schodzili z boiska pokonani. Dzięki temu byli oczywiście faworytami fazy play-off, w której nie zawiedli. W ćwierćfinale potrzebowali dwóch wygranych 3:0 z Astrą Nowa Sól, w półfinale dwa razy 3:0 ograli Visłe Bydgoszcz i awansowali do finału.

W kluczowych spotkaniach zmierzyli się z BTTS-em Bielsko-Biała, a więc trzecim zespołem fazy zasadniczej sezonu. W pierwszym meczu w Będzinie przyjezdni zdołali ugrać tylko jednego seta, w rewanżu i siebie przegrali 0:3 i oba zespoły znów wróciły do Będzina na kolejne starcie.

Tym razem MKS również był dla przeciwników bezlitosny, chociaż ci postawili trudne warunki. W pierwszym secie faworyci wygrali 25:20, ale w drugim już tylko 25:23. Wydawało się, że być może BTTS w trzeciej odsłonie spróbuje powalczyć o wygraną, ale już od samego początku zawodnicy z Będzina pokazali przeciwnikom, że nie mają na to szans. Finalnie wygrali aż 25:15, w meczu 3:0, a w całej serii również 3:0 w stosunku setów 9:1.

Takim sposobem MKS Będzin dostał się z powrotem do PlusLigi po trzech sezonach rozłąki. Oczywiście klub będzie musiał teraz spełnić warunki formalne i licencyjne. Jeśli jednak otrzyma prawo startu w elicie, to będzie miał szansę nawiązać do niedawnej przeszłości. Od 2014 do 2021 roku będzinianie spędzili w PlusLidze siedem sezonów. Ich najlepszym wynikiem w tym czasie jest trzykrotne zajęcie 11. miejsca.