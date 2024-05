Koszmar polskiego siatkarza przed Ligą Narodów. To koniec. Już nie zagra w kadrze

Reprezentacja Polski siatkarzy przebywa obecnie w Spale, gdzie przygotowuje się do Ligi Narodów oraz igrzysk olimpijskich. Niestety z obozu kadry płyną niepokojące wieści o kontuzji jednego z zawodników. Gracz z PlusLigi z powodu kontuzji musiał opuścić zgrupowanie i tym samym zakończył już sezon. W przeszłości spotkało go to samo.

3 Fot. Konrad Kozłowski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl