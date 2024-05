Media: To tam będzie grać Magdalena Stysiak w przyszłym sezonie. Transferowy hit roku!

Magdalena Stysiak niedawno zakończyła pierwszy sezon w Fenerbahce. Jej drużyna wywalczyła mistrzostwo oraz Puchar Turcji, ale pozycja Polki nie jest aż tak mocna. Trudno jej wygrać rywalizację o skład z Melissą Vargas, przez co od pewnego czasu spekuluje się o jej odejściu.

Magdalena Stysiak jednak opuści Turcję? Może wrócić w dobrze znane miejsce

Pierwsze doniesienia tureckich mediów wskazywały na to, że 23-latka zostanie w Stambule. Zabiegać o nią ma Turk Hava Yollari, czwarty zespół ostatniego sezonu ligi tureckiej, który zaoferował jej wynagrodzenie w wysokości 550 tys. euro. Ale Turcy mogą mieć konkurencję.

Według portalu volleyball.it Stysiak ma zostać zawodniczką włoskiego Igor Gorgonzola Novara. Temu klubowi zależy na transferze m.in. ze względu na problemy z barkiem atakującej Wity Akimowej. Polka miała "wyrazić uznanie" dla oferty Novary i może zdecydować się na powrót do Włoch. Grała tam przed dołączeniem do Fenerbahce - najpierw w Savino Del Bene Scandicci (2019-2021), a następnie w Vero Volley Monza (2021-2023). Z drugim z tych dwóch zespołów zdobyła dwa wicemistrzostwa kraju.

Magdalena Stysiak łączona z Igor Gorgonzola Novara

Igor Gorgonzola Novara może pochwalić się mistrzostwem Włoch w sezonie 2016/17, trzema krajowymi pucharami (2014/15, 2017/18, 2018/19) oraz triumfem w Lidze Mistrzyń w rozgrywkach 2018/19. Z kolei w niedawno zakończonym sezonie sięgnął po Puchar Challenge.

Gdyby Magdalena Stysiak ostatecznie trafiła do klubu z Piemontu, można by mówić o wielkim hicie. Obecnie siatkarka przebywa na zgrupowaniu reprezentacji i szykuje się do pierwszego meczu Ligi Narodów - 14 maja Polki zagrają z Włoszkami.