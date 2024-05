Wzruszające pożegnanie Leona. "Pokazałeś mi jak młodszemu bratu"

Wilfredo Leon po sześciu latach spędzonych we Włoszech będzie grał w przyszłym sezonie w Plus Lidze. Zawodnik nieco nieoczekiwanie wybrał ofertę klubu - Bogdanka LUK Lublin. Transfer nie został jeszcze ogłoszony, ale zdradził go Gino Sirci, prezes Sir Safety Perugia. - Życzę mu dużo satysfakcji z gry. A wy w Polsce... macie kolejny mocny zespół w lidze, Lublin! Powiększacie swoją "panoramę" znakomitych rywali. To bardzo interesujące dla europejskiej siatkówki - powiedział tydzień temu Gino Sirci.

Kamil Semeniuk emocjonalnie pożegnał Wilfredo Leona

- Miałem zaszczyt, przyjemność, a także błogosławieństwo być kapitanem niesamowitej drużyny i mam nadzieję, że dobrze Wam służyłem. To była długa droga, którą wszyscy razem przeszliśmy. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by wygrać jak najwięcej trofeów. Jestem szczęśliwy i spełniony po tym, co osiągnąłem w Perugii. Dziękuję" - napisał Leon w mediach społecznościowych.

Teraz jego kolega z Perugii oraz reprezentacji Polski - Kamil Semeniuk zdecydował się go pożegnać. Też w mediach społecznościowych.

- 6 lat w Perugii, z czego 2 wspólnie... Leo dałeś tyle z siebie temu klubowi, zawodnikom i kibicom, że aż ciężko napisać cokolwiek - po prostu zostawiłeś kawałek serducha na włoskim parkiecie! Pokazałeś mi jak młodszemu bratu, jak to wszystko wygląda i funkcjonuje od środka. To była czysta przyjemność i zaszczyt móc z Tobą dzielić szatnie, trenować, uczyć się od Ciebie i wspólnie zdobywać trofea. Dziękuję Ci za wszystko i życzę zdrowia! Nie daj się w tym nowym klubie! Całe szczęście widzimy się niedługo na kadrze także ci vediamo capitano" - napisał Semeniuk.

Wilfredo Leon w Lublinie ma zarabiać około 700-800 tys. euro rocznie, a jego pensję będzie opłacać prywatny sponsor. Oficjalny komunikat ws. transferu Leona ma pojawić się w momencie, gdy wygaśnie jego kontrakt z Perugią.

Wilfredo Leon w swoim ostatnim sezonie z Sir Safety Perugia wygrał m.in. Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar Włoch oraz mistrzostwo tego kraju. W ostatnim meczu ligowym Leon zagrał świetnie - zdobył 25 punktów, miał bardzo dobrą 62 proc. skuteczność w ataku (23/37), zagrał jednego asa i miał 40 proc. tzw. pozytywnego przyjęcia.