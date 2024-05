Media odpalają bombę transferową ws. Stysiak! Zarobi gigantyczne pieniądze

Magdalena Stysiak przed sezonem 2023/24 dołączyła do Fenerbahce Stambuł, gdzie jej trenerem był selekcjoner reprezentacji Stefano Lavarini. Atakująca w nowym zespole zdobyła mistrzostwo i puchar Turcji, ale ma zdecydować się na odejście. Wszystko dlatego, że nie chce być jedynie rezerwową i woli stanowić o sile innego zespołu. Zdaniem mediów nadal będzie grała w Turcji.

Wielki transfer Magdaleny Stysiak. Ogromne pieniądze na stole

Już kilka dni temu tureckie media informowały, że Stysiak w kolejnym sezonie będzie reprezentowała inny klub. Wszystko dlatego, że po długiej kontuzji na dobre do składu Fenerbahce wróci Melissa Vargas i to ona będzie atakującą numer jeden ekipy ze Stambułu. Polka nie może jednak narzekać na brak chętnych, by ją zatrudnić.

Portal Voleybol Magazin donosił, że najbardziej o względy 24-latki zabiega Turk Hava Yollari, czyli klub sponsorowany przez Turkish Airlines. Teraz to samo źródło informuje, że transfer Polki do tej ekipy jest już niemal przesądzony i właściwie brakuje już tylko oficjalnego ogłoszenia.

Stysiak nie będzie więc musiała nawet wyprowadzić się ze Stambułu, ponieważ jej nowy klub również ma swoją siedzibę w tym mieście. Ponadto zdaniem Turków za przejście do Turk Hava Yollari atakująca zarobi ogromne pieniądze. Na jej konto po transferze trafić ma około 550 tysięcy euro, czyli ponad 2,3 miliona złotych, za sezon gry.

W poprzednim sezonie klub, z którym łączona jest Stysiak, zajął czwarte miejsce w lidze tureckiej, a w półfinale fazy play-off odpadł z Fenerbahce z Polką w składzie. Teraz atakująca będzie miała szansę stać się jego gwiazdą i walczyć o najwyższe cele przeciwko byłemu pracodawcy.

Trudno spodziewać się ogłoszenia ewentualnego transferu w najbliższych dniach, ponieważ Magdalena Stysiak przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Kadra już 14 maja meczem z Włochami rozpocznie rywalizację w Lidze Narodów.