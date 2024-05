Polacy rządzą w tej lidze. Trzech walczyło o mistrzostwo. Co za finał!

Polskie siatkarki i polscy siatkarze grają w klubach w każdej części świata. Mieliśmy Bartosza Kurka w Japonii, Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk oraz Joanna Wołosz czarują we Włoszech, a Magdalenę Stysiak czy Martyna Czyrniańska w Turcji. W Niemczech za to na co dzień grają Michał Superlak, Jan Fornal oraz Adam Kowalski. Pierwsza dwójka gra w VfB Friedrichshafen, a Kowalski reprezentuje barwy Berlin Recycling Volleys. Obie ekipy zmierzyły się w finale zakończonych rozgrywek ligi niemieckiej.

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel przegrywa finał Ligi Mistrzów. Jakub Popiwczak: Ogromny ból

VfB Friedrichshafen roztrwoniło ogromną przewagę i w ostatnim meczu nie miało szans z Berlin Recycling Volleys

W serii do trzech wygranych meczów siatkarze VfB Friedrichshafen zaczęli wręcz znakomicie. Pierwszy mecz wygrali 3:2, a drugi 3:1 i byli zaledwie o meczu od tytułu. Zawodników z Berlina czekała misja niemożliwa, ale powoli odrabiali straty w rywalizacji.

W trzecim meczu przed własną publicznością wygrali 3:1, a w czwartym, na wyjeździe, wyszarpali wygraną 3:2, a w tie-breaku zwyciężyli 15:13. Potrzebny był więc piąty, decydujący mecz, w którym Berlin Recycling Volleys mogli liczyć na doping swoich kibiców.

Wydawało się, że utrata tak dużej przewagi całkowicie podłamała zespół gości. Rozstrzygający mecz był najmniej wyrównany i całkowicie jednostronny. Po krótkich strzech setach siatkarze z Berlina wygrali 3:0 (25:16, 25:16, 25:17) i sięgnęli po tytuł mistrzów 1. Bundesligi.

Tym samym Kowalski sięgnął po czwarty tytuł mistrza Niemiec, ale w całej tej rywalizacji i sezonie najlepiej spisał się Michał Superlak. 30-letni atakujący w całych rozgrywkach zdobył 496 punktów i został wybrany MVP (najbardziej wartościowym zawodnikiem - przyp. red.] całego sezonu.