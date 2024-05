Siatkarz Zaksy powiedział "dość". To koniec

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po fatalnym sezonie przejdzie przebudowę. Z drużyną pożegnał się trener Adam Swaczyna (obejmie VfB Friedrichshafen), odejdą też trzy wielkie gwiazdy - Aleksander Śliwka (do Suntory Sunbirds), Łukasz Kaczmarek (Jastrzębski Węgiel) i Bartosz Bednorz (Asseco Resovia Rzeszów). Ale nie tylko oni.

Wojciech Żaliński ogłasza ws. kariery. "Czas na znalezienie nowej drogi"

W poniedziałek 6 maja decyzję dotyczącą kariery podjął doświadczony Wojciech Żaliński. W mediach społecznościowych ogłosił, że był to jego ostatnim sezon. "Po wielu latach zawodowej gry w siatkówkę postanowiłem powiedzieć 'pas'" - ogłosił.

Następnie Żaliński zwrócił się do osób, które spotkał na swojej drodze. "Z tego miejsca dziękuję wszystkim kolegom, z którymi mogłem dzielić szatnię, trenerom, członkom sztabów szkoleniowych, prezesom, pracownikom administracji klubów, kierowcom autokarów oraz kibicom klubów, których barwy reprezentowałem" - napisał. Poza tym poświęcił kilka ciepłych słów swoim najbliższym.

36-latek nie wskazał, co będzie robił na sportowej emeryturze. "Teraz czas na znalezienie nowej drogi i podążanie nią, spełniając kolejne marzenia" - oznajmił. Niedawno startował w wyborach na radnego Radomia, lecz nie uzyskał mandatu.

Żaliński karierę zaczynał w Jadarze Radom, z którym w 2006 r. awansował do PlusLigi. Po kilku latach przeniósł się do AZS-u Politechniki Warszawskiej, a następnie grał w Treflu Gdańsk, Cerrad Czarnych Radom, Indykpolu AZS-u Olsztyn, aż w 2021 r. trafił do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z nią odniósł największe sukcesy, dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów i Puchar Polski, a po razie mistrzostwo i krajowy superpuchar. W ostatnim sezonie niespecjalnie pomógł drużynie z powodu poważnej kontuzji kolana.

Były siatkarz ma na koncie również występy w reprezentacji Polski. Pierwsze powołanie otrzymał w 2008 r. od Raula Lozano, który nie dał mu szansy na debiut. Ten nastąpił dopiero osiem lat później, za kadencji Stephane'a Antigi. Zawodnik wystąpił podczas olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego w Berlinie.

W PlusLidze Wojciech Żaliński rozegrał 18 sezonów. Wystąpił w 421 spotkaniach, w nich łącznie zdobył 4294 punkty (329 asów i 483 bloki). Jego rekord to 29 punktów dla Indykpolu w meczu z Asseco Resovią w sezonie 2019/20.