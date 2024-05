Sensacyjny pomysł naz IO w Paryżu. Już wprowadził zamieszanie

Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu trenerzy siatkarskich reprezentacji będą mogli zabrać ze sobą 13 zawodników, ale jeden będzie traktowany jako rezerwowy. Może on wskoczyć do podstawowej 12 tylko wtedy, jeśli ktoś z tej grupy będzie kontuzjowany. Trenerzy nie będą mieli zatem swobody do rotowania składem.

Kurek i Grbić krytykują MKOl

MKOl wprowadził tę zmianę nagle, w roku olimpijskim. Nie była wcześniej planowana, nie było większych debat i dyskusji nad jej wprowadzeniem. Co prawda da ona większe możliwości trenerom na IO, ale w niewielkim stopniu.

Zdaniem Bartosza Kurka brak wprowadzenia 14-osobowych kadr na turniej olimpijski to porażka całego środowiska siatkarskiego. Krytycznie odnosił się do podejścia MKOl do dyscypliny.

- Katastrofa, żenada i nie wiem, jakich jeszcze słów użyć, by nie dostać jakiejś kary. Uważam to za dużą słabość naszej dyscypliny, która nie ma siły oddziaływania na MKOl. Zapominamy o tym temacie i budzimy się dopiero miesiąc przed igrzyskami. Trzeba zacząć lobbować o ujednolicenie zasad znacznie wcześniej - powiedział kapitan reprezentacji Polski w rozmowie ze Sport.pl.

Według naszego atakującego dodatkowy zawodnik będzie najbardziej pokrzywdzonym, bo cały turniej obserwowałby z trybun, a na koniec mógłby nie otrzymać żadnego medalu.

- Trener musi to wszystko odpowiednio rozegrać, ale dla dodatkowego zawodnika przebywanie poza wioską nie będzie niczym przyjemnym. Dodatkowo miałby obserwować cały turniej z boku, a na koniec nie dostać medalu, jeśli nie znalazłby się w składzie meczowym. Nie do końca widzę sens w tych zmianach - skomentował na łamach "Przeglądu Sportowego Onet".

Podobnie do sprawy podchodzi trener naszej reprezentacji, Nikola Grbić. Nie rozumie, dlaczego MKOl nie chce się zgodzić na 14-osobowe kadry. - Tak jakby te dwie dodatkowe osoby w wiosce czy te dwa dodatkowe medale przeszkadzały organizatorom. Ile jest nowych sportów? Są wśród nich takie, o których nigdy wcześniej nie słyszałem i nie wiem nawet, co to za dyscyplina. Nie zrozumcie mnie źle, nie lekceważę nikogo, ale siatkówka ma bardzo długą i bogatą historię olimpijską. Naprawdę nie da się załatwić tych dwóch dodatkowych zawodników? - pytał retorycznie Grbić Sport.pl na początku maja.

FIVB tł

umaczy nieścisłości związane z dodatkowym zawodnikiem

Trzynasty zawodnik (lub zawodniczka, bo przepis będzie obowiązywał także w turnieju kobiet) będzie tzw. "jokerem medycznym". Nie można go uwzględniać przy planowaniu składu na mecz, chyba że jeden z 12 pozostałych zawodników nabawi się kontuzji. Rozwiązanie to budzi wątpliwości - m.in. z tego względu, że trudno przewidzieć, na której pozycji może wystąpić osłabienie. Nie było też pewności, czy dodatkowy siatkarz otrzyma medal olimpijski lub będzie mógł przebywać z resztą reprezentacji na terenie wioski olimpijskiej.

FIVB zabrało głos w sprawie i wyjaśniło szczegóły przepisu o dodatkowym zawodniku. Przede wszystkim dostanie medal tylko wtedy, jeśli zagra na turnieju olimpijskim.

- Zgodnie z Regulaminem Zawodów Siatkówki Paryż 2024 12 lub 13 zawodników (jeśli zastępstwo jest wykorzystane) z drużyn, które zdobyły złoty, srebrny i brązowy medal, weźmie udział w ceremonii po meczu o złoty medal danej płci - przyznała Anna Manuelian z FIVB w rozmowie ze sport.tvp.pl.

Dodatkowy siatkarz będzie miał także inne oznaczenie na akredytacji olimpijskiej. Tacy zawodnicy są traktowani jako "niekonkurencyjni sportowcy akredytowani przez MKOl" i "mają inne uprawienia". O tym, czy "joker" będzie mógł nocować w wiosce olimpijskiej, nie decyduje Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Nocleg musi mu zapewnić polska strona.

- Jeżeli odpowiedni Narodowy Komitet Olimpijski nie przydzieli takiemu zawodnikowi łóżka w wiosce olimpijskiej, nie będzie on przebywał w wiosce - stwierdziła krótko Manuelian.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia.