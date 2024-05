O której dziś finał Ligi Mistrzów siatkarzy Jastrzębski Węgiel - Trentino? [TRANSMISJA]

W całej historii siatkarskiej Ligi Mistrzów, z okresem gdy był to Puchar Europy Mistrzów Klubowych (czyli do sezonu 99/00), są tylko dwa kraje, których kluby potrafiły wygrać te rozgrywki co najmniej 4 razy z rzędu. Dwa razy dokonywała tego Rosja (1986-89 jako ZSRR i 2012-18), a raz Włochy (1992-2000). Już dziś do tego grona może dołączyć Polska. Poprzednie trzy edycje zwyciężała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Tym razem szansę na to ma ten, którego kędzierzynianie pokonali w ubiegłorocznym finale, czyli Jastrzębski Węgiel.

Ale to nie wszystko jeżeli chodzi o rzeczy niesamowite. Polska ma szansę zaliczyć europejski hattrick. Puchar Challenge, trzecie najważniejsze europejskie rozgrywki, zwyciężył bowiem Projekt Warszawa. Zaś Puchar CEV, drugi pod względem ważności, padł łupem Asseco Resovii. Nasza liga ma zatem szansę dokonać czegoś historycznego.

Liga Mistrzów. Jastrzębski Węgiel - Volley Trentino. Gdzie oglądać? Liga Mistrzów, finał, Jastrzębski Węgiel dzisiaj na żywo

Jastrzębski Węgiel to "świeżo obroniony" mistrz Polski. Pokonał w finałowej rywalizacji Wartę Zawiercie 2:1 (3:0, 1:3, 3:1). Po tym, a także po wyeliminowaniu w półfinale LM Ziraatu Ankara, do upragnionego dubletu, który w zeszłym roku wyrwała im ZAKSA znów został tylko i aż jeden krok. Tym razem przeszkoda pochodzi jednak z Włoch.

Mowa o zespole Itas Trentino, czy jak kto woli Trentino Volley. Zespół ten, choć zwyciężył w fazie zasadniczej minionego sezonu Serie A1, to w fazie play-off w przeciwieństwie do Jastrzębskiego Węgla zawiódł. W półfinale z Monzą prowadzili już 2:0 w serii do trzech zwycięstw. Wtedy jednak wpadli w kompletny zastój i przegrali trzy kolejne pojedynki, nie awansując ku zaskoczeniu wszystkich do finału. Mistrzem ostatecznie została Perugia z Kamilem Semeniukiem i Wilfredo Leonem. Trentino nie zajęło nawet miejsca na podium, bo brązowy medal przegrali z Power Volley Milano. W półfinale Ligi Mistrzów uporali się zaś z innym włoskim rywalem, Cucine Lube Civitanova (3:1, 2:3).

Liga Mistrzów siatkarzy. Gdzie i kiedy oglądać Jastrzębski Węgiel? [TRANSMISJA TV]

Finałowe starcie bieżącej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się już dziś, w niedzielę 5. maja o godzinie 16:00 w tureckiej Antalyi. Transmisję przeprowadzi Polsat, zarówno na otwartym głównym kanale, jak i płatnym Polsat Sport 1. Obejrzeć będzie można to starcie także za pośrednictwem Polsat Box Go w Internecie, po wykupieniu odpowiedniego pakietu. My zaś zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.