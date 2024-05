Lider reprezentacji Polski nagle zniknął. W końcu przemówił. I to jak

Kilka miesięcy temu media informowały, że Łukasz Kaczmarek nie stawia się na treningach Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Klub 7 marca wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. - ZAKSA S.A. informuje, że po 2,5 tygodniach przerwy atakujący Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle 7 marca wznowił treningi. Absencja Łukasza Kaczmarka w ostatnich meczach oraz brak udziału zawodnika w treningach spowodowane były problemami zdrowotnymi. Po konsultacji medycznej i braku przeciwwskazań dotyczących wznowienia treningów zawodnik Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle dołączył do drużyny - przekazano w oświadczeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel walczy o mistrzostwo Polski. Norbert Huber: Liczy się dyspozycja dnia, my odpoczęliśmy przed tym meczem

Potem menadżer zawodnika na łamach Przeglądu Sportowego Onet doprecyzował, że chodzi o problemy natury psychicznej. - Łukasz od jakiegoś czasu zmaga się z depresją. W pewnym momencie doszedł do ściany i nie był w stanie kontynuować regularnego treningu ani po prostu normalnie funkcjonować - zdradził Jakub Michalak.

Łukasz Kaczmarek zabrał głos ws. poważnych problemów zdrowotnych

Niedawno sam zainteresowany udzielił wywiadu TVP Sport, w którym opowiedział, o tym jak obecnie się czuje. - Ze zdrowiem jest dużo, dużo lepiej i z tego się cieszę najbardziej. Myślę, że to, co najgorsze, już za mną - przyznał Kaczmarek, który z pewnością ujął kibiców swoją szczerością.

- Teraz cały czas małymi kroczkami idę do przodu i chcę przede wszystkim odzyskać formę fizyczną. Ze zdrowiem psychicznym jest dużo, dużo lepiej i z tego jestem najbardziej zadowolony. Za to też chciałbym najbardziej podziękować mojej najbliższej rodzinie i najbliższym przyjaciołom czy to z drużyny, czy kolegom siatkarskim czy innym bliskim. Byli ze mną w tym bardzo trudnym dla mnie momencie - podkreślił.

Aktualnie Kaczmarek przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski siatkarzy w Spale i z tego powodu nie ukrywa radości. - Obecnie jest bardzo dużo pracy na ciężarach, a ja straciłem bardzo dużo masy mięśniowej. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że jestem tutaj od samego początku. Rozmawiając z Nikolą [Grbiciem - przyp. red.] poprosiłem go o to, by być od samego początku, bo wiem, jak bardzo ważny jest to dla mnie okres. Teraz chcę to spokojnie "przepracować" i prezentować taką formę, jak rok temu w rozgrywkach reprezentacji Polski - dodał.

Reprezentacja Polski siatkarzy wystąpi na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Rozpoczną się one 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.