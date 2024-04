Możdżonek zostaje w polityce. Wybrał partię. Jest na liście

Marcin Możdżonek w ostatnim czasie aktywnie zaangażował się w politykę. W kwietniu wystartował w wyborach samorządowych, ubiegając się o fotel prezydenta Olsztyna. Zaliczył jednak klęskę - zagłosowało na niego jedynie 13 procent olsztynian i były siatkarz nie dostał się do drugiej tury. Wywalczył za to mandat do Rady Miasta.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa z brązowym medalem PlusLigi. Bartłomiej Bołądź: Zdecydowała zagrywka

Marcin Możdżonek znów wystartuje w wyborach! Znalazł się na listach Trzeciej Drogi

Za nieco ponad miesiąc odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak się okazuje, wystartuje w nich także Możdżonek. Były kapitan reprezentacji Polski znalazł się na listach Trzeciej Drogi w Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim. Jego nazwisko jest ostatnie na liście.

Oprócz Możdżonka na liście Trzeciej Drogi w tym okręgu naleźli się też m.in. Paweł Zalewski (wiceminister obrony narodowej), Stefan Krajewski (wiceminister rolnictwa) czy też posłanka Barbara Okuła.

39-letni Możdżonek od jakiegoś czasu angażuje się w politykę na szczeblu centralnym. Jest prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej przy Polskim Związku Łowieckim. Jest w kontakcie z ministerstwami klimatu i środowiska oraz sportu i turystyki. Utrzymuje kontakty z prawicowymi politykami. Jego działalność polityczna wzbudza niemałe kontrowersje.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. - Te wybory naprawdę zdecydują o przyszłości Europy - mówił na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia, jeden z liderów Trzeciej Drogi. - To najważniejsze takie wybory, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej - dodał.