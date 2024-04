Kosmiczny rekord Polaka! "Nikt na świecie nie zrobił czegoś takiego"

150 i 78 - te dwie liczby wystarczą, by szybko pokazać, jak wielkiej rzeczy dokonał Norbert Huber. Zdobył niemal dokładnie dwa razy więcej punktów blokiem w tym sezonie PlusLigi niż drugi w klasyfikacji Szymon Jakubiszak z Indykpolu AZS Olsztyn i o 34 poprawił dotychczasowy rekord tych rozgrywek. Trener Marcelo Mendez zapewnia, że raczej nikt na świecie nie popisał się takim wyczynem w zawodowej siatkówce. Środkowy z kolei przekonuje, że bardziej cieszy się z obronienia tytułu przez Jastrzębski Węgiel, a jego wyczyn to tylko taki dodatek, ale nikt się z tym nie zgodzi.

Wersja 2.0. Huber i długo, długo nikt. "To tylko taki dodatek"

Gdy 30 grudnia 2022 roku Huber pojawił się na boisku po raz pierwszy po siedmioipółmiesięcznej przerwie spowodowanej poważną kontuzją ścięgna Achillesa, to dominowało jedno pytanie - czy będzie w stanie wrócić też do świetnej formy, jaką prezentował przed tym urazem? Po bardzo udanym sezonie kadrowym i późniejszym rewelacyjnym sezonie klubowym można śmiało stwierdzić, że oglądamy jego wersję 2.0. 25-latkowi bardzo podoba się to określenie.

- Jest dobre, bo kojarzy mi się z aplikacjami. Jak coś jest 2.0, to jest lepsze niż pierwotna wersja, więc fajnie. To z pewnością jest wyjątkowy sezon, bo zagrałem go od deski do deski i okrasiłem go takim sukcesem. Cieszę się, że dostałem szansę w Jastrzębskim Węglu, ale sezon jeszcze się nie skończył - podkreśla w rozmowie z grupą dziennikarzy, nawiązując do finału Ligi Mistrzów, w którym jastrzębianie wystąpią 5 maja w Antalyi.

Sezon PlusLigi zakończył się zaś w niedzielę i pod względem bloków był Huber i długo, długo nikt. Rozegrał 124 sety, o 10 mniej niż Jakubiszak, a i tak odjechał jemu oraz reszcie stawki. O średniej 1,20 punktu blokiem na set inni mogli tylko pomarzyć. Drugi wynik pod tym względem w tym sezonie to 0,65.

Końcówka pierwszej połowy lutego, kluby PlusLigi rozegrały 21 z 30 kolejek fazy zasadniczej. Już wtedy było widać, że środkowy jastrzębian ma ogromną szansę, by poprawić rekord punktowych bloków. Miał ich wtedy na koncie 81 i drugiego w klasyfikacji Bartłomiej Lemański wyprzedzał o ponad 30. Chyba nikt wtedy nie przewidywał, że w dalszej części sezonu jeszcze mocniej dociśnie gaz.

- Mój punkt widzenia jest tu taki - mam dobrze odczytać zamysł rywala i być tam, gdzie piłka może polecieć, a potem ewentualnie znaleźć dobre miejsce, by zaatakować. Na razie wychodzi to chyba dobrze. Pewnym celem jest nawiązanie do wyczynu Dmytro Paszyckiego, który w sezonie 2014/15 miał 116 bloków. Ale na pewno nie byłbym sobą, gdybym powiedział, że mój cel to właśnie to 116. Chciałbym być po prostu dobrym elementem układanki o nazwie Jastrzębski Węgiel. Ktoś może odebrać to jako frazes, ale taka jest moja praca i staram się ją po prostu dobrze wykonywać - przekonywał mistrz Europy w lutowej rozmowie ze Sport.pl.

Gdy był coraz bliżej wyrównania osiągnięcia Paszyckiego, to zaczął wspominać o 120 blokach jako celu, ale i na tym się nie zatrzymał. A co czuje teraz, gdy widzi przy swoim nazwisku liczbę 150?

- Jestem podekscytowany, szczęśliwy. Ale bardziej z powodu tego końcowego sukcesu. Te bloki to tylko taki dodatek - stwierdza.

"Nie wszyscy to mają". Ciężka praca i dobra zabawa

To wersja Hubera, ale skalę jego osiągnięcia pokazuje choćby reakcja trenera Mendeza, pod którego okiem 25-latek od tego sezonu pracuje po przenosinach do Jastrzębskiego Węgla.

- 150 to za dużo! (uśmiech) Myślę, że to nie tylko rekord PlusLigi, ale też, że nikt na świecie nie zrobił czegoś takiego - ocenia Argentyńczyk.

Jak dodaje, w Polsce jest wielu dobrych blokujących. Czym wyróżnia się tu Huber? Szkoleniowiec wskazuje, że ma on pewną unikalną cechę.

- Jest bardzo dobrym zawodnikiem. W każdym aspekcie - pod kątem serwisu, bloku, ale i ataku. Ale ma wyjątkową umiejętność dotyczącą bloku - świetnie czuje moment, kiedy i gdzie się ustawić. Nie wszyscy to mają - podkreśla.

Gdy dopytuję, czy owa umiejętność to efekt talentu, czy pracy, to Mendez wskazuje na drugą z opcji. - Ma też talent, ale to przede wszystkim efekt pracy. On ciężko pracuje na to, by dobrze grać. Czy pracuje więcej niż inni środkowi? Robi to równie dobrze co oni. Do tego realizuje taktykę, ale poza tym wykorzystuje takie swoje doświadczenie, które pozwala mu zrozumieć, gdzie może się zaraz znaleźć piłka - podsumowuje trener mistrzów Polski.

W lutowej rozmowie Huber opowiadał, że na początku sezonu miał dwa mecze, w których zanotował tylko po punkty tym elementem i to go zmobilizowało, by zadziałać dodatkowo w tym temacie.

- Pomyślałem wtedy: "Kurczę, muszę chyba popracować nad tym blokiem". Któregoś dnia zostałem po porannej siłowni, by podszlifować ten element w hali i tak się zaczęło. W tym natłoku meczów, przy intensywnym kalendarzu, te bloki sprawiają mi bardzo dużo radości. Mam z tego "fun" i dobrze się czuję, robiąc to, co robię - zapewniał.

Huber docenia tych,...których zablokował. Trener pracuje nad jego zachowaniem

Podkreślał też za każdym razem rolę kolegów z drużyny, którzy skakali z nim do atakujących rywali i tworzyli szczelną ścianę. Teraz zaś relacjonuje, że jego pochód po rekord nakręcał pozytywnie cały zespół.

- Przez mówienie o tym rekordzie, wyliczanie kolejnych moich punktów zmieniły się nawet nasze treningi. Gdy zdarzały mi się bloki w trakcie ćwiczeń, to drużyna się nakręcała. Podobnie żyła tym podczas meczów. Fajnie to hulało. Aż tak dobrze, że zdobyliśmy mistrzostwo Polski - wspomina z uśmiechem.

A po chwili mówi coś, czym rozbawia niewielką grupkę słuchających go dziennikarzy. - Muszę także dodać - bez żartowania - że to nie tylko zasługa moich kolegów z drużyny, którzy świetnie ustawiali blok, ale też i rywali, których blokowałem. Taka jest prawda - podsumowuje.

25-latek słynie z humorystycznych wypowiedzi. Innymi jego wyróżnikami są pełne ekspresji reakcje po zdobytych punktach, zamiłowanie do prowokacji oraz to, że zwykle, gdy tylko pojawia się podczas meczu jakaś sporna sytuacja, to jest jednym z pierwszych gotowych do reakcji. Podczas spotkań czasem koledzy muszą studzić jego emocje, a sędziowie robią to niekiedy za pomocą kartek. Mendez jednak podchodzi do tego ze spokojem.

- Rzeczywiście tak jest, ale on wciąż jest młody. Myślę, że jeszcze poprawi swoje podejście z wiekiem. Tak, rozmawiam z nim na ten temat. Trener jest także nauczycielem. Staram się pokierować go w odpowiednim kierunku. Mocne słowa? Nie ma potrzeby ich używać. Mam w drużynie samych inteligentnych gości - zapewnia.

Na razie przed środkowym finał LM, a potem bardzo ważny sezon kadrowy, którego zwieńczeniem będą igrzyska w Paryżu. A jakiego Hubera zobaczymy w sezonie 2024/25?

- Czy to będzie wersja 3.0? Nie wiem. Może będzie kontynuacja. Mogę obiecać, że w następnym sezonie będę chciał pobić ten rekord - deklaruje.