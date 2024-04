Szaleństwo w Jastrzębiu-Zdroju! Złoto po teatrze trzech gwiazd

To była eksplozja emocji, ale tym razem bez awantury, do której doszło dzień wcześniej. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla i Aluronu CMC Warty Zawiercie stworzyli świetne widowisko, które było idealnym zwieńczeniem walki o złoto. Były emocje, walka i cierpienie. A na ozdobę został wyśrubowany do 150 rekord bloków w sezonie Norberta Hubera. A w niedzielę wielkim wsparciem byli dla niego Tomasz Fornal i Jean Patry, ale każdy w drużynie dołożył do tego sukcesu cegiełkę.

Siatkarska uczta w Jastrzębiu-Zdroju! Tytuł i kosmiczny wyczyn gwiazdy kadry

Sam fakt, że doszło do trzeciego, decydującego meczu w tym finale, już zwiastował w niedzielę wielkie emocje. Ale podbiło je jeszcze co najmniej trzykrotnie zamieszanie, jakie powstało na koniec sobotniego pojedynku. Sędziowie nie zauważyli błędu ustawienia drużyny z Zawiercia w ostatniej akcji mimo natychmiastowego sygnalizowania tego przez sztab szkoleniowy jastrzębian i Jakuba Popiwczaka. Para arbitrów jednak obstawała przy swoim i zakończyła mecz, a wtedy wywiązała się awantura. Wzburzony Popiwczak nie dawał za wygraną do tego stopnia, że podtykał oficjelom laptop, na którym mieli obejrzeć powtórkę spornej sytuacji. Ale nic tym nie wskórał, a do tego doszło jeszcze do przepychanki przez siatkę z udziałem graczy obu ekip.

Główne pytanie dotyczyło więc tego, jak oba zespoły zareagują na to wszystko dzień później. Można się było spodziewać, że zawiercianie, którzy zaprezentowali się w drugim spotkaniu o niebo lepiej niż w meczu otwarcia, gdy sparaliżowały ich nerwy związane z finałowym debiutem, będą na fali. Poza tym teraz presja przeniosła się w większym stopniu na jastrzębian, Aluron już mógł mówić o sukcesie w tym sezonie.

- Najważniejsze to zregenerować się i jutro znów się bawić siatkówką. Bo fajnie dziś pograliśmy. Ważna będzie właśnie regeneracja, choć ta przerwa między meczami będzie tak krótka, że właściwie trudno mówić o regeneracji - mówił w sobotę Sport.pl kapitan gości Mateusz Bieniek.

Obrońcy tytułu zaś musieli albo próbować całkowicie wymazać z pamięci sobotnie wydarzenia, albo wykorzystać tę złość jako dodatkową motywację. Którąkolwiek drogę obrali, to w mecz weszli świetnie.

Podczas rozgrzewki mało było po ich stronie uśmiechów, dominowała powaga. Wtedy jeszcze nie było do końca wiadomo, czy to mobilizacja i skupienie, czy też niepewność. O tym, jaką wagę miało to nich to spotkanie, widać zaś było choćby po tym, że przed pierwszą akcją wszyscy wymienili uściski między sobą, dodatkowo się mobilizując. A potem ruszyli z naporem na rywali. Przodował w tym Norbert Huber, który punktował zagrywką, atakiem i blokiem. To dzięki jego potężnym serwisom gospodarze odskoczyli na 10:6. Pewnymi punktami na skrzydłach byli zaś Tomasz Fornal i Rafał Szymura. Ten mechanizm działał zbyt dobrze, a zawiercianie mieli zbyt duże kłopoty ze skończeniem ataku, by nawiązać walkę.

Przez pół drugiej partii mogło się wydawać, że nic się tu nie zmieni. Gospodarze prowadzili 6:1 i 12:5, a Bartosz Kwolek najpierw się złościł po nieudanych akcjach, a potem uśmiechał jakby z niedowierzaniem. I gdy wydawało się, że ekipa Marcelo Mendeza zmierza niczym walec po wygraniej tej odsłony, to zagrywkę poszedł Bieniek i do stanu 12:11 siał spustoszenie w szeregach rywali. Szczególnie upatrzył sobie Szymurę, który kilka minut później zaatakował jeszcze w aut i został zmieniony.

A sytuacja w tej odsłonie była jak jazda kolejką górską, bo jastrzębianie prowadzili 16:12, by po chwili przewaga stopniała do punktu. A dwoma katami obrońców tytułu okazali się w końcówce Bieniek i Kwolek. Środkowy niejako rozsierdzony przez blokującego go ponownie Hubera, "zemścił" się potem na Jeanie Patrym. Przyjmujący zaś, który ostatnio zgarnął cztery z rzędu statuetki MVP w Aluronie, nękał rywali w polu serwisowym, czym ułatwiał zadanie kolegom z zespołu.

W trzeciej partii znów najpierw była ucieczka jastrzębian (17:12), w których szeregach było widać wielką mobilizację. W jednej z akcji Fornal wpadł w bandę, a Popiwczak aż wrzasnął z wściekłości, gdy nie udało się podbić piłki w obronie, by kontynuować akcję. Swoje też dokładali rezerwowi, którzy po każdym zdobytym punkcie z radości niemal podchodzi do linii końcowej i dodatkowo nakręcali pozytywnie kolegów z boiska. W ślad za nimi poszła publiczność, która oglądała ten fragment meczu na stojąco.

W tym secie już wyraźnie było też widać trudy rywalizacji - ciężkie oddechy po przegranych akcjach, masowanie obolałych części ciała. Zawiercianie nie zamierzali się poddawać - w jednej z akcji libero Luke Perry aż wpadł w chłopca od podawania piłek. W końcówce doprowadzili do remisu, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. A pomógł im w tym Karol Butryn, który pomylił się na skrzydle. To nie był dzień atakującego, który zwykle jest jednym z liderów swojej drużyny. Tym razem miał bardzo słabą skuteczność i nieraz był zmieniany przez Daniela Gąsiora. Pytanie, na ile wynikało to z kłopotów zdrowotnych - po pierwszym secie fizjoterapeuta masował mu długo udo.

Sobotnią awanturę przywołał w pamięci czwarty set, gdy w kilku spornych sytuacjach zaczęło iskrzyć między zawodnikami obu ekip. Tym razem jednak nie doszło do eskalacji emocji. Trenujący Aluron Michał Winiarski pokazał wtedy swoim zawodnikom gestem, by skupili się na grze i nie dali rozproszyć. Ale potem trwał już koncert gospodarzy, którzy bezlitośnie punktowali, a prym wieli w tym Fornal i Huber, co z pewnością ucieszyło oglądającego na miejscu to spotkanie trenera reprezentacji Polski Nikolę Grbicia. W końcówce coraz większe kłopoty ze skurczami miał Kwolek. Na koniec jemu i kolegom zostało łapanie się za głowy, bo już w żaden sposób nie byli w stanie zatrzymać rozpędzonych jastrzębian.

3 mecz finału PlusLigi: Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:18)

Stan rywalizacji: 2:1 i mistrzostwo dla Jastrzębskiego Węgla