Zobaczył uśmiech sędziego i wpadł w furię. To dlatego porwał laptopa. "Ewidentnie"

W sobotnim spotkaniu iskrzyło już wcześniej kilkakrotnie, ale nic z tego nie równało się z awanturą, do której doszło po ostatniej akcji. Broniący tytułu jastrzębianie są przekonani, że sędzia w dwóch ostatnich akcjach popełnił błąd. Były gorące dyskusje z nim ze strony gospodarzy meczu, były też przepychanki przy siatce między zawodnikami obu zespołów. Ekspresyjne interwencje na nic się jednak nie zdały - arbiter nie zmienił zdania i zakończył spotkanie wygraną Aluronu CMC Warty Zawiercie 3:1, a to oznacza, że w niedzielę dojdzie do trzeciego pojedynku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel walczy o mistrzostwo Polski. Norbert Huber: Liczy się dyspozycja dnia, my odpoczęliśmy przed tym meczem

Pierwsze mocniejsze reakcje po decyzjach sędziego w tym meczu zaczęły się w drugim secie. Wtedy zastrzeżenia co chwilę mieli zawodnicy Aluronu. Potem emocje udzieliły się też zawodnikom jastrzębian. Reagującego często dość wybuchowo Norberta Hubera w pewnym momencie uspokajał Jakub Popiwczak. Trudno było wtedy przypuszczać, że na koniec to on wpadnie w furię.

W ostatniej akcji zagrywał po stronie jastrzębian Jean Patry, a atakiem zakończył ją Trevor Clevenot. Tyle, że sztab szkoleniowy gospodarzy zaraz po rozpoczęciu akcji zgłaszał obiekcje. Okazało się bowiem, że goście zaliczyli błąd ustawienia - rozgrywający Miguel Tavares zbyt szybko, bo przed zagrywką Patry'ego, przemieścił się z drugiej linii pod siatkę. Sędziowie jednak tego nie wychwycili i przyznali punkt zawiercianom. A był to 25. punkt dający im zwycięstwo w całym meczu.

Wtedy właśnie Popiwczak ruszył wzburzony do arbitra, by interweniować, ale nie pomogły ani jego słowa, ani kolegów, którzy do niego dołączyli. Na środku boiska wywiązała się dyskusja między zawodnikami obu zespołów i doszło do przepychanki. Na tym nie koniec, Popiwczak chwycił laptopa jednego z członków sztabu i podsuwał go oficjelom, ale to również nie dało efektu.

- Na co liczyłem? Chciałem, żeby ten punkt powędrował na nasze konto i byśmy mogli kontynuować grę. To się nie wydarzyło, skończyło się wygraną Zawiercia 3:1. Brawo dla nich. Ale wierzę, że mamy wszystko nadal w swoich rękach, by na własnym terenie zdobyć złoto - opowiadał dziennikarzom libero reprezentacji Polski, gdy już nieco ochłonął.

Nie miał on wątpliwości, że doszło do błędu. - Ewidentnie był błąd. Niestety, w takiej sytuacji nie można skorzystać z challenge'u. Ale najgorsze jest to, że sędzia z uśmiechem na ustach mówi "Nie, nie było błędu", a jak każdy obejrzy powtórkę z tej sytuacji, to jednak stwierdzi, że błąd był - zapewnia Popiwczak.

I przyznaje, że był mocno sfrustrowany tą sytuacją, ale potem emocje nieco już z niego zeszły. - Mogę przeprosić sędziego za swoje wybuchowe zachowanie i ekspresję - dodaje. Ale zdania nie zmienia co do słuszności swojego zachowania.

To jednak miała być druga z rzędu sytuacja, w której jastrzębianie zostali skrzywdzeni przez arbitra. Prowadzący jastrzębian Marcelo Mendez opowiada, że chwilę wcześniej prosił o przerwę, ale jego wniosek został zignorowany.

- Przede wszystkim chcę pogratulować Zawierciu, bo zagrali bardzo dobry mecz i zasłużenie wygrali. Ale tak, dwie ostatnie akcje to błędy sędziego. Nie wiem dlaczego nie przyjęli mojego wniosku o czas. Zrobiłem to regulaminowo. Ostatnia akcja to błąd ustawienia. Przeoczenie tego to duży błąd na takim poziomie rywalizacji. Zwłaszcza w finale i przy ostatniej akcji - mówi Sport.pl doświadczony szkoleniowiec.

Swoją teorię na temat przyczyny pierwszej pomyłki ma rozgrywający obrońców tytułu Benjamin Toniutti. - Nasz trener przycisnął guzik, ale było tak głośno, że tego nie usłyszano. To nam popsuło szyki - dodaje.

A jak do sprawy odnoszą się zawodnicy z Zawiercia? - Czy był błąd w ostatniej akcji? Nie widziałem tego. Szczerze mówiąc, to nie wiem, o co była ta awantura. Ciężko mi się do tego odnieść. Były na pewno ogromne emocje, nawet chyba za dużo ich było - mówi Sport.pl kapitan Aluronu Mateusz Bieniek.

Środkowy reprezentacji Polski zaznacza, że nie chce narzekać na pracę sędziów, ale przyznaje, że w sobotę emocje były duże. I nie kryje, że przyczyniło się do tego mocno to, iż arbiter nie był konsekwentny w pierwszej połowie meczu, gdy nie odnotował piłki niesionej u jastrzębian, a potem odgwizdał ją u zawiercian.

- Tamtą sytuację sędziowie na pewno mogli lepiej rozwiązać. Właśnie takie sytuacje są powodem tych nerwów. Najważniejsze to zregenerować się i jutro znów się bawić siatkówką. Bo fajnie dziś pograliśmy. W niedzielnym meczu ważna będzie regeneracja, choć ta przerwa będzie tak krótka, że właściwie trudno mówić o regeneracji - ocenia.

W niedzielę więc poznamy mistrza Polski. Pytanie, czy tym razem również nastąpi eksplozja emocji i czy będą mieli w tym udział sędziowie.