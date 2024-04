Reprezentantka Polski trafiła w trybie pilnym do szpitala. Kadra ma problem

Libero reprezentacji Polski siatkarek Maria Stenzel trafiła do szpitala. Jak informuje Polski Związek Piłki Siatkowej, przebywająca już na zgrupowaniu kadry 25-latka doznała ataku wyrostka robaczkowego, przez co niezbędny był zabieg usunięcia go. Zawodniczkę Moyi Radomki Radom czeka rehabilitacja, przez co może ona opuścić pierwsze turnieje Ligi Narodów.

Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl