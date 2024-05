Katastrofa polskiego klubu. Miesiąc wcześniej byli w niebie. "Zły sen"

Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale wiadomo, że duży budżet znacząco pomaga w osiąganiu wielkich sukcesów klubom sportowym. Asseco Resovia ma jeden z trzech największych w PlusLidze (niektórzy twierdzą, że nawet największy), ale tym razem nie dało jej to miejsca na podium. Najbardziej siatkarzy z Rzeszowa boli to, że tylko cztery punkty dzieliły ich od finału. To niepowodzenie dla wielu obserwatorów miało twarz Toreya DeFalco, ale w drugim meczu o brąz z Projektem Warszawa i tak dziwili się, gdy Amerykanin zniknął na dobre z boiska. Prezes Piotr Maciąg ocenia, że liderzy nie sprostali presji, a trener Giampaolo Medei opowiada o pewnej tajemniczej decyzji ze stycznia i tłumaczy zaskakujący ruch z ostatniego spotkania sezonu.

Łzy i przygnębienie. "Nie pogodziliśmy się z tym"

Karol Kłos zwykle schodzi do szatni, gdy w hali jest już niemal pusto, bo przez długi czas rozdaje autografy i robi sobie zdjęcia z kibicami. Po przegranym tydzień temu 0:3 meczu w Warszawie przystanął tylko na sekundę, zdjął koszulkę i rzucił ją jednej z fanek, a następnie szybko zniknął przygnębiony.

Jako pierwszy po meczu - zaraz po wręczeniu symbolicznego pucharu za zajęcie czwartego miejsca i podziękowaniu za doping grupie kibiców z Rzeszowa - zniknął smutny Paweł Zatorski, a po chwili w jego ślady poszedł Jakub Kochanowski. Z oczu drugiego leciały łzy. Nieco później tę samą trasę pokonał Fabian Drzyzga. On i Kochanowski w ten bolesny sposób pożegnali się z klubem, z którym chcieli osiągać o wiele większe sukcesy.

W pierwszym meczu o brąz, który odbył się trzy dni wcześniej w Rzeszowie, scenariusz był identyczny jak teraz - dwa sety przegrane na przewagi przez zawodników Medeiego i trzeci, w którym nie mieli już nic do powiedzenia. Przebieg obu tych spotkań w głównym stopniu był efektem dwóch ciosów, które ekipa z Podkarpacia przyjęła w odstępie 10 dni. O ile po pierwszym tylko się zachwiała, to po drugim już mentalnie padła na deski.

Pierwszy cios miał miejsce 11 kwietnia - w drugim secie pierwszej odsłony ćwierćfinału z Treflem Gdańsk poważnej kontuzji doznaje prezentujący się wcześniej świetnie Stephane Boyer. Od razu było właściwie jasne, że w kluczowej części sezonu rzeszowianie będą musieli sobie radzić bez swojego lidera w ataku, który potrafił też popisywać się seriami asów serwisowych.

- Próbowaliśmy Stephena zastąpić, ale brakowało go w kluczowych momentach - przyznaje w rozmowie ze Sport.pl środkowy Bartłomiej Mordyl.

Ze względów regulaminowych nie można było dokonać transferu medycznego za mistrza olimpijskiego z Tokio, ale mimo tak znacznego osłabienia w półfinale z Jastrzębskim Węglem zawodnicy Resovii spisywali się świetnie. Ale tylko do decydujących momentów. Po przegraniu u siebie pierwszego meczu 2:3 jeszcze nie zwieszali głów. Ich dramat rozegrał się w drugim spotkaniu - gdy prowadzili 2:1 w setach i 21:15 w czwartym.

Ponure miny jastrzębian sugerowały wtedy, że są już właściwie przygotowani na to, iż zaraz stracą szansę na obronę tytułu. Kilka świetnych zagrywek później wspomniana duża strata była już przeszłością. Siatkarze Marcelo Mendeza wrócili z zaświatów i wygrali tę partię oraz tie-breaka. Tie-breaka, w którym Resovia miała w górze przechodzącą piłkę na remis 13:13, ale DeFalco zmarnował tę okazję. Na koniec zdenerwowany Amerykanin zaserwował w połowę siatki.

- Wszystko dla nas wygląda jak zły sen od tamtej pory... i nie potrafimy się z niego obudzić - przyznał smutno Kłos w krótkim podsumowaniu dla klubowej telewizji po piątkowej przegranej.

Środkowy zwrócił uwagę, że w rywalizacji o brąz jego drużyna przegrała wszystkie cztery sety grane na przewagi. Wszyscy w Resovii powtarzają zgodnie - w tych końcówkach setów kulała przede wszystkim pewność siebie w ataku, której nie udało się odbudować po rywalizacji z Jastrzębskim Węglem.

- Nie pogodziliśmy się z tym półfinałem. Te mecze, niestety, tkwiły w nas do samego końca. Takie jest moje odczucie. A nawet z porażkami trzeba się godzić, bo mieliśmy dalej ważny cel, którym był brąz - wskazuje prezes Maciąg.

Trener tłumaczy zaskakującą decyzję. Granie na siłę. "Musiałem się wypłakać"

Mordyl wspomina, że nagle coś zacięło się w głowach graczy ekipy z Rzeszowa, pojawiła się u nich pewna blokada. Medei z kolei opowiada o frustracji, która się utrzymywała po półfinale u jego zawodników. Włoch kilkoma swoimi decyzjami w ostatnim meczu zaskoczył. Do gry posłał m.in. rezerwowego libero Michała Poterę, a do kwadratu dla rezerwowych odesłał Pawła Zatorskiego, podporę reprezentacji Polski.

- W ostatnim czasie "Zati" miał pewne fizyczne...nie kontuzje, ale trudności. Chodzi o biodro i nadgarstek. Przez to ostatnio nie był w najlepszej formie i dlatego postanowiłem w tym spotkaniu spróbować ustawienia z Michałem, który wcześniej, zawsze gdy po niego sięgałem, spisywał się dobrze. Próbowałem tu wszystkiego - tłumaczy szkoleniowiec.

Niektórzy z obserwujących to ostatnie spotkanie dziwili się też mocno, że gdy w pierwszym secie trener ściągnął z boiska DeFalco, to już do niego nie wrócił, choć zastępujący go Adrian Staszewski miał bardzo małą skuteczność w ataku. Okazało się jednak, że Amerykanin nie był wtedy w pełni zdrowy - miał problem z mięśniami brzucha.

- Tym razem też mieliśmy bardzo duże problemy zdrowotne. Niektórzy zawodnicy grali na siłę. TJ jeszcze rano w dniu meczu był u lekarza. Dostał pozwolenie na występ, ale nie był w swojej normalnej dyspozycji - opowiada jeden z graczy Resovii.

Drzyzga o trzecim secie pierwszego meczu o brąz mówił potem na antenie Polsatu Sport, że widać już było z każdym kolejnym traconym punktem jak w jego drużynie umierała wiara w odwrócenie sytuacji. Tak samo było w trzeciej partii drugiego spotkania. Po ostatniej akcji sfrustrowany Staszewski, który był wtedy bliski skutecznej obrony, nałożył sobie koszulkę na głowę. Jego koledzy z kolei stali w milczeniu, z pochylonymi głowami i przygnębionym wyrazem twarzy.

Rozczarowanie rzeszowian i łzy Kochanowskiego rozumie w pełni m.in. Artur Szalpuk, który po wywalczeniu brązu wrócił na chwilę wspomnieniami do zaciętego, ale przegranego ubiegłorocznego ćwierćfinału Projektu z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.

- Uciekłem wtedy do szatni, chowając się przed kibicami, bo musiałem się wypłakać. Teraz nie płakałem ze szczęścia, ale też się wzruszyłem - dodaje przyjmujący.

W przypadku Kochanowskiego żartowano wcześniej, że z żadnego rozstrzygnięcia tej rywalizacji o brąz nie będzie w pełni zadowolony, ale też żadne go całkiem nie rozczaruje. Mistrz świata 2018 i Europy 2023, czego jeszcze oficjalnie nie potwierdzono, latem przeniesie się bowiem właśnie do klubu z Warszawy.

- Żartowałem sobie z Kubą na rozgrzewce przed pierwszym meczem w Rzeszowie. Pytałem, czy chce grać w LM w przyszłym sezonie i mówiłem, że przecież zdobył już Puchar CEV, to po co mu to po raz drugi. Uśmiechnął się tylko pod nosem - opowiada mi jeden z siatkarzy Projektu.

Zapomniany sukces. Silne osobowości i problem zamiast rozwiązania. Tajemnicze słowa trenera

Historyczny nie tylko dla Resovii, ale i całej polskiej siatkówki triumf w Pucharze CEV miał miejsce niemal miesiąc przed najgorszym momentem klubu w tym sezonie. Po przegraniu rywalizacji o brąz nie sposób było znaleźć w rzeszowskiej drużynie kogoś, kto byłby wtedy w stanie cieszyć się tym wcześniejszym sukcesem.

- Szczerze mówiąc, to już zapomniałem, że wygraliśmy Puchar CEV. W pierwszej kolejności dominuje teraz ból i rozczarowanie. To był dla nas potwornie ciężki sezon, praktycznie cały czas borykaliśmy się z urazami i mieliśmy z tego powodu różne problemy - zaznacza Mordyl.

Prezes Resovii przyznaje, że liczne kontuzje - zwłaszcza czołowych postaci w zespole - nie pomagały w utrzymaniu dobrej jakości gry, ale zwraca też uwagę na inne aspekty.

- Na pewno liderzy naszego zespołu w tych decydujących momentach nie wytrzymali presji. Nie był to łatwy sezon dla nas. Mieliśmy bardzo dużo silnych osobowości w drużynie...Czy za dużo? Nie wiem. Wydawało się, że udało się to okiełznać na półfinały, bo mieliśmy naprawdę wtedy świetną atmosferę i wszyscy graliśmy razem. Natomiast to, co wyróżnia te wielkie i wybitne drużyny, to fakt, że kiedy przychodzi trudny moment, to wszyscy trzymają się razem i nie panikują. U nas wszyscy trochę bardziej koncentrowali się na problemach niż na rozwiązaniu tych problemów - analizuje działacz.

Nie precyzuje, kogo ma na myśli, mówiąc o owych "silnych osobowościach", ale za graczy o mocnych charakterach i nastawionych dość indywidualnie uchodzą w środowisku np. Drzyzga, Boyer i DeFalco.

Medei przyznaje, że przez cały sezon jego drużyna miała zbyt wiele wzlotów i upadków i z tego powodu nie jest zadowolony ze swojej pracy. Mówi wprost, że przez pewien czas nie był w stanie znaleźć odpowiedniego balansu w drużynie. Żałuje też mocno, że nie udało się w pełni wykorzystać bardzo dobrego przygotowania zespołu do fazy play off, na co wpływ miał uraz Boyer i przegrany dreszczowiec w półfinale. Czy coś zrobiłby teraz inaczej?

- Po fakcie zawsze wiemy, co można było zrobić lepiej. Na pewno gdybym mógł coś zmienić, to bym to zrobił. Zdecydowałem się na pewien ruch w styczniu, a może mogłem to zrobić w listopadzie. Nie zdradzę, o co chodziło, ale fakt, że może gdybym to zrobił wcześniej, to wcześniej znaleźlibyśmy odpowiedni balans. Odnaleźliśmy go późno, choć - moim zdaniem - nie za późno - podkreśla Włoch.

Z informacji Sport.pl wynika, że w styczniu odbyło się spotkanie drużyny, podczas którego każdy mógł powiedzieć, co mu leży na sercu. Czy o to właśnie chodziło trenerowi, czy o coś jeszcze - tego nie wiadomo. Wiadomo zaś, że wnioski z tej sytuacji Medei będzie mógł wykorzystywać w nowym klubie - jeszcze w trakcie sezonu nieoficjalnie krążyła informacja, że szkoleniowiec zdecydował się na powrót do ojczyzny i pracę w Serie A. W Rzeszowie zastąpić ma go Fin Tumoas Sammelvuo, który na początku 2024 roku został odsunięty od prowadzenia Zaksy, która mierzyła się z ogromnym kryzysem. Poza Kochanowskim i Drzyzgą z Resovii odchodzą również: Defalco, Francuz Yacine Louati i Mordyl. Pojawić zaś mają się m.in. Bartosz Bednorz, Słoweniec Gregor Ropret,