A jednak! Legenda reprezentacji Polski wraca do kadry. "Trener znał decyzję"

- Trener znał moją decyzję, rozmawialiśmy m.in. o tym, jaką ma wizję, co do mojej osoby w reprezentacji - powiedziała Paulina Maj-Erwardt, cytowana przez Polsat Sport. Utytułowana polska siatkarka ogłosiła niedawno zakończenie kariery, ale mimo to znalazła się w kadrze reprezentacji Polski na Ligę Narodów. Teraz wyjaśniła dlaczego.

