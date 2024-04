11-letni klub rozpycha się łokciami wśród polskich gigantów. A to dopiero początek! Prezes ogłasza

Bogdanka LUK Lublin powstała zaledwie w 2013 roku, a już 11 lat później święci niemałe sukcesy. W sezonie 2023/24 klub pierwszy raz w historii awansował do play-offów PlusLigi i po porażce w złotym secie ćwierćfinału z Projektem Warszawa walczył o piąte miejsce. W starciu o tę lokatę lublinianie pokonali Trefla Gdańsk 3:0 oraz 3:1 i zapewnili sobie miejsce w europejskich pucharach.

Co z transferem Wilfredo Leona? Prezes Bogdanki LUK zabrał głos i podsumował sezon

Niewątpliwie lubelscy siatkarze odnieśli sukces i dołączyli do elitarnego grona najlepszych w PlusLidze. Zdaniem władz klubu te historyczne osiągnięcia to ogromny krok w stronę rozwoju i wpisania miasta na stałe do siatkarskiej mapy Polski.

- Jesteśmy szczęśliwi z historycznej lokaty. Naszym celem był awans do play-offów i to się udało osiągnąć. To dla nas ogromny sukces i kolejny krok w rozwoju klubu. Można było nieco więcej wycisnąć, ale tego nie zmienimy. Trzeba iść dalej, wyciągnąć wnioski - powiedział prezes klubu Krzysztof Skubiszewski w rozmowie z portalem Lublin24.pl.

Oprócz tego Skubiszewski dodał, że w przyszłym sezonie lublinianie mają zamiar walczyć o najwyższe cele i pokazać się w europejskich pucharach z najlepszej strony. - Zależało nam na piątym miejscu i awansie do europejskich pucharów. Nie po to, żeby w nich zaistnieć, ale po to, by zwyciężyć. Chcemy przynieść chlubę PlusLidze, regionowi i miastu - dodaje prezes Bogdanki LUK.

Pomóc w tym ma w tym Wilfredo Leon, który zdaniem mediów już na pewno zostanie zawodnikiem lubelskiego zespołu. Klub wstrzymuje się jednak z ogłoszeniem nowych graczy, o czym informował w oficjalnym komunikacie. Czy kontrakt z gwiazdą jest więc podpisany? Wiele na to wskazuje.

- Nie każdy jeszcze skończył grać, więc z szacunku do ich klubów i obowiązujących kontraktów, nie możemy nic więcej powiedzieć. Tak naprawdę przedłużenia umów i wszystkie kontrakty są już podpisane i czekają tylko na ogłoszenie - podsumował Krzysztof Skubiszewski.

Wifredo Leon razem z Pallavolo Perugią gra w finale ligi włoskiej, w którym wynik to 1:1. Kolejny mecz reprezentant Polski rozegra już w czwartek 25 kwietnia, a czwarte starcie finału zaplanowano na 28 kwietnia. Można spodziewać się więc, że po zakończeniu tych zmagań lublinianie ogłoszą go swoim zawodnikiem.