Gwiazdor polskiego giganta zadziwił wszystkich po wielkim zwycięstwie. Sensacyjna decyzja

Jastrzębski Węgiel jest na dobrej drodze do tego, aby obronić mistrzostwo Polski. W pierwszym spotkaniu finałowym pokonał 3:0 Aluron CMC Wartę Zawiercie i potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa (rywalizacja toczy się do dwóch wygranych). Ale tuż po środowym meczu klubowa legenda zaszokowała kibiców.

Jastrzębski Węgiel traci ważne ogniwo. Jurij Gładyr ogłosił decyzję

Najlepszym zawodnikiem środowego spotkania został wybrany środkowy Jastrzębia Jurij Gładyr, zdobywca dziewięciu punktów. W pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport Ukrainiec chwalił swoich kolegów, a za najlepszego na parkiecie uznał kogo innego.

- Wielkie słowa uznania dla chłopaków na przyjęciu, poradzili sobie wyśmienicie. Ja bym dał Benowi (Benjaminowi Toniuttiemu - red.) nagrodę MVP, bo rewelacyjnie poprowadził naszą grę. Dokonywał samych dobrych wyborów i to poskutkowało naszą wygraną 3:0. Chociaż nie było łatwo - stwierdził.

Następnie 39-latek zapowiedział, że jastrzębianie będą chcieli jak najszybciej zapewnić sobie tytuł. Mogą tego dokonać we własnej hali, a dla środkowego będą to wyjątkowe chwile. - Będziemy mieli co najmniej dwie okazje ku temu, by obronić tytuł, ale będziemy chcieli tego dokonać w pierwszym meczu, w sobotę. Zapraszam wszystkich na halę w Jastrzębiu-Zdroju. To będą moje ostatnie mecze w koszulce Jastrzębskiego Węgla przed własnymi kibicami - powiedział, czym na pewno zaskoczył wielu z nich.

Koniec epoki w Jastrzębskim Węglu. Jurij Gładyr po sezonie odchodzi

Gładyr występuje w jastrzębskim klubie od 2019 r. Zdobył dwa mistrzostwa i Superpuchary Polski, a także srebro PlusLigi i Ligi Mistrzów. W tym sezonie może jeszcze powiększyć imponujący dorobek, zespół jest blisko obrony tytułu, a na początku maja zagra w finale LM z Itasem Trentino. I to będzie pożegnalny mecz Ukraińca.

W tym sezonie Jurij Gładyr rozegrał 26 meczów ligowych w barwach Jastrzębskiego Węgla. Średnio zdobywa 7,23 punktu.