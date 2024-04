Trener mistrza Polski zostaje! Współpraca oficjalnie przedłużona

60-letni Argentyńczyk Marcelo Mendez to jeden z najbardziej renomowanych trenerów siatkarskich na świecie. Przez 12 lat pracy w brazylijskiej Sadzie Cruzeiro zdominował rozgrywki w Ameryce Południowej, a także trzykrotnie wygrywał Klubowe Mistrzostwa Świata, co sprawiło, że w przeszłości był też rozpatrywany do roli trenera reprezentacji Polski.

Od 2018 roku Mendez jest jednak selekcjonerem kadry Argentyny, z którą ostatnio wygrał mistrzostwo Ameryki Południowej, a do tego w Tokio wywalczył brązowy medal olimpijski. W Polsce 60-latek pracuje od 2021 roku. Najpierw przez kilka miesięcy trenował Asseco Resovię Rzeszów, a od 2022 roku jest trenerem Jastrzębskiego Węgla.

Z klubem z Jastrzębia Zdroju Mendez wygrał w zeszłym sezonie mistrzostwo Polski, Superpuchar Polski, a do tego dotarł do finału Ligi Mistrzów, gdzie okazał się minimalnie słabszy od Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle. Być może te osiągnięcia jeszcze poprawi w bieżących rozgrywkach. Bo niezwykle dramatycznej rywalizacji z Asseco Resovią Rzeszów Jastrzębski Węgiel awansował do finału PlusLigi, gdzie zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Ponadto jastrzębianie 5 maja zagrają w tureckiej Antalyi w wielkim finale Ligi Mistrzów, w którym ich rywalem będzie włoski Itas Trentino.

Trener Jastrzębskiego Węgla zostaje w klubie na dłużej. Nowa umowa Marcelo Mendeza

W poniedziałek stało się z kolei jasne, że w nowym sezonie 2024/25 Marcelo Mendez dalej będzie trenerem Jastrzębskiego Węgla. Argentyńczyk przedłużył umowę z mistrzem Polski o kolejny rok.

– Zostaję na kolejny sezon, ponieważ kocham ten klub. Jest to profesjonalny klub, z rzeszą kibiców, ze znakomitymi zawodnikami. Jest to po prostu świetne miejsce, by dobrze pracować. Czuję się tutaj jak w domu. Jest mi tu dobrze z moimi ludźmi ze sztabu, z siatkarzami i wszystkimi, którzy tworzą ten klub – stwierdził Marcelo Mendez w rozmowie z mediami klubowymi.

– Nie miałem najmniejszych wątpliwości, że w budowie składu drużyny na przyszły sezon kluczową rolę odgrywać będzie nasz obecny szkoleniowiec. Zależało mi na tym, by nasz zespół dalej prowadził tak wysokiej klasy fachowiec, jak Marcelo Mendez i miał do dyspozycji ludzi, z którymi tak dobrze i efektywnie pracuje. Cieszę się, że ze strony Marcelo także była wola i chęć kontynuowania dalszej współpracy. Jestem przekonany, że z tym trenerem nadal będziemy osiągać znaczące wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej – to z kolei słowa Adama Gorola, prezesa Jastrzębskiego Węgla.

Finał PlusLigi pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Aluronem CMC Wartą Zawiercie będzie rozgrywany już w tym tygodniu. Rywalizacja do dwóch zwycięstw rozpocznie się w środę 24 kwietnia o godzinie 20:30 w Zawierciu, natomiast w sobotę 27 kwietnia o 17:30 obie drużyny zagrają w Jastrzębiu Zdroju. Jeśli do rozstrzygnięcia rywalizacji będzie potrzebny trzeci mecz, to zostanie on rozegrany dzień później - w niedzielę 28 kwietnia o 14:45, także w Jastrzębiu Zdroju.