Sensacja w Plus Lidze. Pierwszy finał w historii klubu [WIDEO]

Znamy obu finalistów tegorocznego sezonu Plus Ligi. Po dwóch pięciosetowych bataliach z Asseco Resovią w meczach o złoto zobaczymy broniących tytułu siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Wieczorem dołączył do nich Aluron CMC Warta Zawiercie. Ekipa Michała Winiarskiego w środę rozbiła na wyjeździe Projekt Warszawa 3:0, a przed własną publicznością tylko dopełniła formalności.

Zawiercianie rozpoczęli jednak sobotnią rywalizację od falstartu. Już na początku spotkania przegrywali 2:6. Później warszawiacy powiększali przewagę. W pewnym momencie prowadzili 13:7 czy 18:13. Znakomicie w ataku dysponowany był Bartłomiej Bołądź. W końcówce Aluron złapał kontakt i po dwóch asach serwisowych Bartosza Kwolka zbliżył się na 20:21. To jednak nie wystarczyło, bo goście ponownie odskoczyli i pierwszą partię wygrali do 22.

Dla Projektu Warszawa były to dobre złego początki, bo druga odsłona to już pełna dominacja Aluronu. Po kiepskim otwarciu gospodarze się odblokowali i zdobyli sześć punktów z rzędu i wyszli na 9:5. Potem sukcesywnie powiększali przewagę. W końcu wygrali różnicą siedmiu punktów (25:18), a w ostatniej akcji Trevor Clevenot obił blok rywali.

Aluron Zawiercie w finale Plus Ligi. Najlepszy wynik w historii klubu

W tej sytuacji Aluron, by wejść do finału, potrzebował już tylko wygranej w jednym secie. I od razu zabrał się do pracy. Od stanu 4:3 już nie oddał prowadzenia. W pewnym momencie miał siedem punktów przewagi, ale ostatecznie nieco spuścił z tonu i wygrał 25:22. Akcję na wagę medalu mistrzostw Polski pięknym atakiem ze skrzydła zakończył Karol Butryn.

Ostatni set nie miał już większego znaczenia, ale mecz trzeba było dokończyć. Siatkarze z Warszawy nie stawiali już większego oporu i wyraźnie ulegli różnicą ośmiu punktów. Cały dwumecz zakończył się przekonującą wygraną Aluronu 6:1. Dla klubu z 50-tysięcznego miasta, który w Plus Lidze gra od zaledwie siedmiu lat, będzie to pierwszy finał w historii. Już zagwarantował sobie za to drugi medal. W sezonie 2021/2022 zdobył brąz, z kolei rok temu zajął czwarte miejsce.

Pierwszy mecz finałowy z Jastrzębskim Węglem odbędzie się w środę 24 kwietnia. Rywalizacja będzie toczyć się do dwóch zwycięstw.