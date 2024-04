Lider reprezentacji Polski nagle zniknął. Teraz ujawnia całą prawdę ws. stanu zdrowia

Łukasz Kaczmarek w lutym zakończył zmagania w PlusLidze w połowie miesiąca i przez 2,5 tygodnia nie pojawiał się na treningach oraz nie grał w meczach. Klub dopiero 7 marca poinformował, że atakujący znów jest gotowy do gry po absencji spowodowanej problemami zdrowotnymi. Później jego agent wyjawił, że chodziło o problemy natury psychicznej.

Łukasz Kaczmarek zabrał głos o tajemniczym zniknięciu. "Będę gotowy"

- Łukasz od jakiegoś czasu zmaga się z depresją. W pewnym momencie doszedł do ściany i nie był w stanie kontynuować regularnego treningu ani po prostu normalnie funkcjonować. Dlatego byliśmy zmuszeni o zwrócenie się po pomoc do specjalistów - zdradził Jakub Michalak, menadżer zawodnika, kiedy 29-latek wrócił do gry.

"Problemy zdrowotne Kaczmarka wynikały - co jest tajemnicą poliszynela - z problemów osobistych. Zamiast na siatkówce gracz Zaksy musiał skoncentrować się na ułożeniu sobie spraw poza parkietem" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl w artykule poświęconym słabemu wynikowi jego drużyny w sezonie 2023/24.

Finanie Kaczmarek dokończył sezon PlusLigi, po którym odejdzie z ZAKSY do Jastrzębskiego Węgla. Teraz czeka go krótki urlop, a następnie zmagania w barwach reprezentacji Polski. Atakujący przed sezonem na kadrę postanowił zabrać głos o swoim zniknięciu.

- Miałem swoje problemy i nadal je mam, one nie zniknęły. Mam jednak nadzieję, że w najważniejszym momencie będę gotowy. Zrobię wszystko, żeby pomóc kadrze w najważniejszych i najtrudniejszych momentach - powiedział Kaczmarek w rozmowie z WP SportoweFakty.

Ponadto zawodnik zapewnia, że będzie w dobrej dyspozycji, by znów być jednym z liderów reprezentacji Polski. - Przede mną ciężka praca, ale skupiam się, żeby na każdym treningu dawać z siebie 110 procent. Wszystko po to, żeby ten sezon był dla mnie przynajmniej tak samo udany, jak poprzedni - podsumował. Reprezentacja Polski będzie głównym faworytem do zdobycia złotego medalu igrzysk olimpijskich w siatkówce. Zmagania w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a zakończą 11 sierpnia.

