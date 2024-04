Demolka w PlusLidze. Rywal nie potrafił zdobyć nawet 20 punktów

Ku końcowi ma się sezon 2023/2024 w PlusLidze. W ćwierćfinałach grały zespoły Bogdanki LUB Lublin oraz Trefla Gdańska, ale musiały przełknąć gorycz porażki. Zespół z Lublina po złotym secie odpadł z Projektem Warszawa, a Trefl musiał uznać wyższość Asseco Resovii Rzeszów. Tym samym obie ekipy rywalizują o piąte miejsce na koniec sezonu.

Bogdanka LUB Lublin o krok od piątego miejsca w PlusLidze

W pierwszym meczu Bogdanka LUB Lublin u siebie podjęła Trefla Gdańsk i powiedzieć, że było to spotkanie bez historii, to nic nie powiedzieć. W pierwszych dwóch setach gdańszczanom udawało się nie mieć straty większej niż trzy lub cztery punkty. Było tak jednak tylko do pewnego momentu, bo w pewnym momencie gospodarze wrzucali wyższy bieg i wygrali oba sety 25:19.

Trzecia partia to było już dobicie rywala. Najpierw 8:2, a następnie systematyczne powiększanie przewagi przez siatkarzy Bogdanki LUB Lublin. Bez większych emocji i nakładu sił wygrali oni cały mecz 3:0 (25:19, 25:19, 25:14) i są w doskonałej sytuacji przed rewanżem.

Statystyką, która najlepiej oddaje dominację siatkarzy z Lublina, jest ta dotycząca bloków punktowych. Aż dziesięciokrotnie zablokowali ataki rywali, a gdańszczanie ani razu! Z taką grą przy siatce trudno liczyć na nawiązanie rywalizacji na takim poziomie.

Rewanżowe spotkanie Trefla Gdańska z Bogdanką LUB Lublin zostanie rozegrane w poniedziałek 22 kwietnia o 20:30. Siatkarzom z Lublina do zapewnienia piątego miejsca na koniec sezonu potrzeba tylko dwóch setów.

Z kolei w półfinałach PlusLigi Jastrzębski Węgiel wygrał pierwszy mecz z Asseco Resovią Rzeszów 3:2. Z kolei Aluron CMC Warta Zawiercie zwyciężyła 3:0 z Projektem Warszawa. Rewanżowe spotkania zostaną rozegrane w sobotę 20 kwietnia.