Co za wieści! Sensacyjny transfer gwiazdy reprezentacji Polski. "Witamy w rodzinie"

Olivia Różański to jedna z najważniejszych postaci reprezentacji Polski. W zeszłym roku walnie przyczyniła się do zdobycia brązu Ligi Narodów oraz uzyskania pierwszej od 16 lat kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. W ten sposób zapracowała również na międzynarodowe uznanie.

Olivia Różański zmienia klub. Besiktas potwierdził transfer

Siatkarka przez dwa ostatnie sezony występowała w lidze włoskiej. Poprzednie rozgrywki spędziła w Chieri'76 Volleyball, a ostatnio grała w Volley Bergamo 1991. Mimo że jej zespół ledwie uratował się przed spadkiem (zajął 12. miejsce na w tabeli na 14 zespołów, dwa najgorsze spadły), to ona sama zapracowała na transfer.

W środę transfer Różański oficjalnie potwierdził Besiktas, trzykrotny wicemistrz Turcji oraz finalista Pucharu Challenge z 2014 r. "Witamy Olivię Różański w rodzinie Besiktasu i życzymy jej wielkich sukcesów w naszej wspaniałej koszulce" - ogłoszono na oficjalnej stronie klubu, w którym Polka będzie grać od sezonu 2024/25.

Besiktas zakończył fazę zasadniczą ligi tureckiej na dziewiątym miejscu. Z 26 meczów wygrał dziewięć i zdobył 28 punktów. To nie wystarczyło do awansu do play-offów, ale jako beniaminek i tak mógł to uznać za satysfakcjonujący rezultat. Z Pucharu Turcji odpadł po fazie grupowej.

Olivia Różański spotka znane twarze w lidze tureckiej

Przyjmująca będzie kolejną reprezentantką Polski występującą w lidze tureckiej. Zawodniczką Fenerbahce jest Magdalena Stysiak, natomiast w Eczacibasi gra Martyna Czyrniańska, która niebawem ma się przenieść do Bahcelievler Belediyespor, gdzie spotka się z Aleksandrą Kazałą. A trenerem Fenerbahce jest Stefano Lavarini, selekcjoner Polek.

Włoski szkoleniowiec niedawno powołał Różański do szerokiej kadry na tegoroczną Ligę Narodów. O ile nie wydarzy się nic niespodziewanego, to zapewne uwzględni ją także w ostatecznym składzie na LN, a później na igrzyska w Paryżu.