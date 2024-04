Tęgie lanie w półfinale PlusLigi! Krok od historycznego wyczynu

Po kosmicznym widowisku, jakie zaprezentowali kibicom wcześniej w środę siatkarze Jastrzębskiego Węgla i Asseco Resovii Rzeszów (3:2), zawodnikom Projektu Warszawa i Aluronu CMC pozostało mierzenie się z bardzo wysoko zawieszoną poprzeczką. Doskoczyć próbowała do niej przez dłuższy czas tylko druga z ekip. Stołeczna drużyna tylko fragmentami była w stanie poradzić sobie z własną niemocą i w jej przerwaniu tym razem nie pomogły nerwy trenera Piotra Grabana.

Cierpienie skończyło się tylko po jednej stronie

Projekt i Aluron już raz w tym sezonie zmierzyły się, gdy stawką był finał - na początku marca zespoły te spotkały się w półfinale Pucharu Polski. Wtedy drużyna Michała Winiarskiego okazała się bezlitosna dla rywali, wygrywając 3:0. Tyle że zespół Piotra Grabana był wtedy tuż po triumfie w Pucharze Challenge i wyraźnie brakowało mu świeżości. Zawiercianie z kolei byli wtedy po długich przygotowaniach i zagrali koncertowo i dzień później sięgnęli po raz pierwszy w historii po to krajowe trofeum. Role odwróciły się osiem dni później, gdy w Warszawie doszło między tymi ekipami do meczu w fazie zasadniczej PlusLigi. Wtedy to rozgrywający czwarte w ciągu nieco ponad tygodnia spotkanie zawiercianie oddychali rękawami i przegrali 1:3.

W rewanżowych pojedynkach ćwierćfinałowych oba zespoły cierpiały katusze. Projekt uratowało wówczas wygranie pierwszego meczu i odżycie w "złotym secie". W półfinale miało być dużo lepiej, ale były to tylko zrywy.

Po raz pierwszy w secie otwarcia gospodarze do remisu doprowadzili dopiero przy stanie 18:18, a na prowadzenie przy wyniku 20:19 po asie Bartłomieja Bołądzia. Tym jednak, który podał wtedy tlen warszawskiej drużynie był Kevin Tillie - zdobywca ośmiu punktów, w tym autor czterech asów. W tej części tej partii w ogóle często akcje kończyły się w polu serwisowym - albo punktem, albo zepsuciem zagrywki.

O ile po stronie Projektu brylował Tillie, to po stronie gości bez wątpienia pierwszoplanową postacią był Mateusz Bieniek. Środkowy reprezentacji Polski nie tylko tradycyjnie straszył potężną zagrywką, ale i był bardzo skuteczny w ataku. To m.in. od przyczynił się do korzystnego rozstrzygnięcia zaciętej końcówki.

Bieniek głównym katem, ale MVP został kto inny. Dwa sety od historii

W laniu w drugiej partii z kolei spory udział miał Bartosz Kwolek, były gracz stołecznego zespołu. To przy jego serwisie zawiercianie rozpoczęli od wygrania czterech pierwszych akcji. Swoje zrobił też w tym elemencie w dalszej części tego jednostronnego do bólu seta. Przewaga ekipy Winiarskiego systematycznie rosła. Nie pomogły ani zmiany przeprowadzane przez trenera Piotra Grabana, ani jego pełne nerwów i emocji reakcje, którymi zwrócił na siebie uwagę w ostatnich tygodniach.

W trzeciej partii znów doszło do walki na noże. Tym razem jeszcze bardziej bolesnej dla warszawskiej drużyny. Kibice w hali Torwar już świętowali odrodzenie przy wyniku 22:20. Jeszcze bliżej radości byli przy dwóch piłkach setowych, ale wtedy nastąpił zryw ekipy z Zawiercia. Przy wyniku 25:25 Winiarski wprowadził rezerwowego Daniela Gąsiora, który był bohaterem rewanżowego spotkania w ćwierćfinale. Tym razem to on wykonał blok dający ostatni punkt w spotkaniu i zapewnił duży komfort swojej drużynie przed rewanżem. Najwięcej punktów - 18 - zdobył będący w świetnej formie Bieniek, ale statuetka MVP powędrowała do Kwolka, który wcześniej w tym sezonie długi czas był pomijany przy tym wyróżnieniu.

Rewanż odbędzie się w niedzielę. Aluronowi brakuje dwóch setów, by po raz pierwszy w historii awansować do finału PlusLigi.