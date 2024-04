Polski mistrz świata znów może zagrać w kadrze. "Jeden telefon mógłby to zmienić"

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn od wielu lat jest drużyną osiągającą wielkie sukcesy. Kilka lat temu przeszła wymianę pokoleniową. Stało się tak w skutek rezygnacji z gry w narodowych barwach doświadczonych zawodników: Michała Kubiaka, Piotra Nowakowskiego, czy Damiana Wojtaszka. Ten ostatni w najnowszym wywiadzie z "Interią" został zapytany o wątki reprezentacyjne.

Były kadrowicz wróci do gry? Nie odmówiłby

Damian Wojtaszek występuje na pozycji libero. W 2018 roku był członkiem drużyny, która pod wodzą Vitala Heynena sięgnęła po mistrzostwo świata. W kadrze nie występuje od 2022 roku. "Interia" zapytała go, czy z perspektywy czasu nie żałuje decyzji

- Nie. Cały czas kibicuję chłopakom, oglądam na bieżąco wyczyny reprezentacji. Było mi niezmiernie miło, kiedy osiągali sukcesy w zeszłym sezonie. Powiedziałem sobie jednak otwarcie: ostatnim moim ważnym celem były igrzyska olimpijskie. I na nie nie pojechałem. Wiedziałem, że depczą mi po piętach młodzi zawodnicy na tej samej pozycji. Wiem, że w tym wieku nie będę już blokował składu, niech się rozwijają, niech to będzie korzyść dla reprezentacji. I tak zrobiłem - powiedział Wojtaszek.

Czy taka deklaracja oznacza, że doświadczonego zawodnika już nigdy nie zobaczymy w koszulce z orłem na piersi? Przeprowadzający rozmowę Damian Gołąb zapytał: - Czyli gdyby - odpukać - któryś z libero kadry miał problem i do Damiana Wojtaszka zadzwoniłby Nikola Grbić z propozycją: "Damian, może jednak spróbujesz", mocno by się pan zastanowił nad powrotem do kadry?

- Zgadzam się w stu procentach. Ale tylko ze względu na to, że to sezon olimpijski. A dla mnie igrzyska były największym wydarzeniem w reprezentacji, od dziecka o nich marzyłem. To niespełnione marzenie - odparł Wojtaszek.

35-letni dziś zawodnik rozgrywa bardzo dobry sezon. W barwach Projektu Warszawa walczy o medal mistrzostw Polski. Przypomnijmy, że Nikola Grbić w szerokim składzie na pozycji libero postawił na kwartet: Kuba Hawryluk, Jakub Popiwczak, Kamil Szymura i Paweł Zatorski.