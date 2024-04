Jastrzębski Węgiel ogłosił fantastyczne wieści! "Topowy na świecie"

Benjamin Toniutti to czołowy rozgrywający na świecie, który w przeszłości reprezentował barwy włoskiej Rawenny, rosyjskiego Zenita Kazań, niemieckiego VfB Friedrichshafen czy też ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W PlusLidze gra już dziewiąty sezon, a w Jastrzębskim Węglu trzeci, jako że do tej drużyny dołączył w 2021 roku.

Z Jastrzębiem 34-latek zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski, dwa Superpuchary Polski, a w maju po raz drugi zagra z nim w finale Ligi Mistrzów. Przed rokiem lepsza od Jastrzębskiego Węgla okazała się Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, triumfując 3:2. Teraz przeciwnikiem jastrzębian będzie włoski Itas Trentino.

Świetne wieści dla Jastrzębskiego Węgla. Benjamin Toniutti zostaje na dłużej

We wtorek Jastrzębski Węgiel ogłosił oficjalnie, że Benjamin Toniutti przedłużył z nim kontrakt o kolejny rok, do końca sezonu 2024/25.

- Było dla mnie ważne, że klub zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy zostałbym na kolejny rok. Poza tym sam chciałem zostać w Jastrzębskim Węglu. To jest topowy klub w Polsce, Europie i na świecie. Ważnym krokiem było też to, że zaczęto przedłużać umowy z topowymi zawodnikami, jak Tomasz Fornal i Norbert Huber. Więc zachowujemy trzon tego zespołu. Uważam, że nadal mamy wszystko, by wspólnie napisać historię tego klubu. Czuję się w Polsce dobrze, komfortowo. Organizacja tutaj jest na najwyższym poziomie i wciąż jestem głodny zwycięstw, trofeów, tworzenia historii tego klubu. Dlatego właśnie zdecydowałem się kontynuować swoją przygodę z Jastrzębskim Węglem - stwierdził Toniutti w rozmowie z mediami klubowymi mistrza Polski.

34-letni Toniutti jest też podporą reprezentacji Francji, z którą w Tokio w 2021 roku zdobył olimpijskie złoto. Ponadto z drużyną narodową wygrywał też mistrzostwa Europy czy trzykrotnie Ligę Światową / Ligę Narodów. W 2020 roku został wybrany Rozgrywającym Dekady europejskiej federacji CEV.

- Ben Toniutti to synonim sukcesów Jastrzębskiego Węgla z ostatnich lat. Wraz z jego transferem do naszego Klubu umocniliśmy się w ścisłym topie zespołów PlusLigi, a także dołączyliśmy do czołówki europejskiej. Nie ma w tym przypadku, gdyż Ben to klasa światowa na swojej pozycji. Po mistrzowsku kieruje grą naszego zespołu i świetnie spełnia się w roli kapitana tej drużyny. Kiedy podpisywaliśmy pierwszy kontrakt, obowiązywał on na dwa lata z dwiema opcjami rocznych przedłużeń. Cieszę się, że ta w sumie czteroletnia umowa zostanie wypełniona w stu procentach, a kto wie, może w przyszłości znajdzie jeszcze swoje kolejne odsłony – powiedział prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol.

W środę Jastrzębski Węgiel rozpocznie rywalizację w półfinale PlusLigi z Asseco Resovią Rzeszów. Finał Ligi Mistrzów z Itasem Trentino odbędzie się z kolei 5 maja w tureckiej Antalyi.